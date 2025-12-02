ព័ត៌មាន
សហរដ្ឋអាមេរិកចូលកាន់តំណែងជាប្រធាន G20 ជាផ្លូវការ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា អាទិភាពរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធាន ដោយសន្យាថានឹងអនុវត្តកំណែទម្រង់ចាំបាច់ និងនាំ G20 ត្រឡប់ទៅរកបេសកកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងវិបុលភាព។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងផ្តល់អាទិភាពដល់បញ្ហាស្នូលចំនួនបី រួមមាន៖ ការកំណត់បន្ទុកបទប្បញ្ញត្តិ ការបើកបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានតម្លៃសមរម្យ។ ជាចុងក្រោយ ការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ថ្មីៗ។
កិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ឆ្នាំ 2026 នឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ៃអាមី៕