Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សហរដ្ឋអាមេរិកចូលកាន់តំណែងជាប្រធាន G20 ជាផ្លូវការ

នាថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ សហរដ្ឋ អាមេរិក បានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិបាលធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំង ២០ នៅលើពិភពលោក (G20) ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ ២០២៦ ហើយបាននិយាយថា ខ្លួននឹងផ្តោតរបៀបវារៈរបស់ខ្លួនលើការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងវិបុលភាព។

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា អាទិភាពរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធាន ដោយសន្យាថានឹងអនុវត្តកំណែទម្រង់ចាំបាច់ និងនាំ G20 ត្រឡប់ទៅរកបេសកកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងវិបុលភាព។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងផ្តល់អាទិភាពដល់បញ្ហាស្នូលចំនួនបី រួមមាន៖ ការកំណត់បន្ទុកបទប្បញ្ញត្តិ ការបើកបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានតម្លៃសមរម្យ។ ជាចុងក្រោយ ការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ថ្មីៗ។

កិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ឆ្នាំ 2026 នឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ៃអាមី៕  

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ឡាវ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ឡាវ

តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ សុនសៃ ស៊ីផាន់ដូន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវ និងបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងការិយាល័យនយោបាយទាំងពីរវៀតណាម-ឡាវ ដោយធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ឡាវ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២-៣ ខែធ្នូ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top