សហគ្រាសវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ ចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មី 4 កុម្ភៈ 2025 | 17:33:00

នៅសាជីវកម្ម May 10 កម្មករ និយោជិតចំនួន ១២.០០០នាក់ ក្នុងពេលដំណាលគ្នាបានចាប់ផ្តើមថ្ងៃធ្វើការដំបូងនៃឆ្នាំថ្មី ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីបំពេញឱ្យបានល្អឥតខ្ចោះនូវគោលដៅនិងផែនការដែលបានដាក់ចេញ។ យោងតាមលោក Than Duc Viet ឆ្នាំនេះ May 10 បានកំណត់គោលដៅកំណើនជាង ១០%៖ “បន្ទាប់ពីពិធីបើកដំណើរការឆ្នាំថ្មីនៃសាជីវកម្ម May 10 កម្មករទាំងអស់បានផ្តោតលើការងារដើម្បីធានាថាការបញ្ជាទិញនឹងត្រូវបានបង្ហើយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នាសប្តាហ៍នេះ។ សារជីវកម្ម May 1០ កំណត់គោលដៅកំណើននៅឆ្នាំ ២០២៥ ច្រើនជាង ១០% បើធៀបនឹងកំណើនកាលពីឆ្នាំមុន។ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមនៃនិទាឃរដូវថ្មី និងសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើន យើងជឿជាក់ថាយើងនឹងសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ”។

លោក Than Duc Viet អគ្គនាយកសារជីវកម្ម May 10 ថ្លែងក្នុងពិធីបើកដំណើរការឆ្នាំថ្មី។ រូបថត៖ baotintuc.vn