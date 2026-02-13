Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមមានបំណងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយកាណាដា

នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហ្វាយជុង បានទទួលជួបជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកាណាដា លោក ម៉ានីនឌើរ ស៊ីឌូ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច មកកាន់ប្រទេសវៀតណាម។

លោក ឡេ ហ្វាយជុង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ទទួលជួបលោក Maninder Sidhu រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកាណាដា (រូបថត៖TTXVN)

លោក ឡេ ហ្វាយជុង  បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងមានបំណងជំរុញយ៉ាងខ្លាំង ភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយកាណាដា ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សកម្មនិងវិជ្ជមានរបស់កាណាដា និងផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ជាមូលដ្ឋាននិងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ដោយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កាណាដា ឱ្យដល់កម្រិតថ្មីមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

រីឯខ្លួនវិញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកាណាដា លោកម៉ានីនឌើរ ស៊ីឌូ បានអបអរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងបានសម្តែងទំនុកចិត្តថា វៀតណាមនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីជាក់ជាពុំខាន។

ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើវិធានការដើម្បីជំរុញភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ រវាងកាណាដា-វៀតណាម; បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យដូចជា៖ ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ សន្តិសុខ និងការពារជាតិ ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន និងប្រជាជន។ ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសក្តានុពលថ្មីៗ ដូចជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ស៊ីមីកុងដឹកទ័រ ការគណនាកង់ទិច ការផ្លាស់ប្តូរថាមពលស្អាត ការអភិវឌ្ឍថាមពលកកើតឡើងវិញ ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបៃតង ការការពារបរិស្ថាន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាសម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការរៀបចំរបស់វៀតណាមសម្រាប់ឆ្នាំ APEC ឆ្នាំ ២០២៧ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកាណាដាជាមួយអាស៊ាន៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

MSC៖ អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវឱ្យបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរអាត្លង់ទិកថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប

MSC៖ អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវឱ្យបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរអាត្លង់ទិកថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប

បន្តការពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមុយនិច (MSC) លើកទី ៦២ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងមុយនិច ក្នុងរដ្ឋបាវ៉ារៀ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រធាន MSC លោក Wolfgang Ischinger បានលើកយកបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិសុខសកល។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top