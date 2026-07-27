Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមផលិតដុំអាលុយមីញ៉ូមដោយជោគជ័យជាលើកដំបូង

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា នៅខេត្តឡឹម ដុង នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសផលិតផលដុំអាលុយមីញ៉ូមដំបូងរបស់វៀតណាម។

ឧត្តមសេនីយ៍លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង និងគណៈប្រតិភូកំពុងធ្វើពិធីប្រកាសផលិតផលដុំ អាលុយមីញ៉ូមដំបូងគេរបស់វៀតណាម។​​ រូបថត៖ VNA

ដុំអាលុយមីញ៉ូមរបស់រោងចក្រអេឡិចត្រូលីសអាលុយមីញ៉ូមដាក់ណុងសម្រេចបានភាពបរិសុទ្ធ ៩៩,៧១%។ នេះជាលើកដំបូងដែលវៀតណាមបានអនុវត្តរួចរាល់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃចាប់ពីការជីកយករ៉ែបុកស៊ីត និងការផលិតអាលុយមីញ៉ូមរហូតដល់អេឡិចត្រូលីសលោហៈអាលុយមីញ៉ូមដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត ៥០០ kA

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការផលិតដុំអាលុយមីញ៉ូមដោយជោគជ័យគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វិស័យលោហធាតុរបស់វៀតណាម ដោយសម្រេចបាននូវគោលនយោបាយរបស់បក្ស និងរដ្ឋលើការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកែច្នៃរ៉ែជម្រៅ។

ការផលិតដុំអាលុយមីញ៉ូមដោយជោគជ័យបញ្ជាក់ពីភាពស្ទាត់ជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា ជំនាញអភិបាលកិច្ច គុណភាពធនធានមនុស្ស និងការតាំងចិត្តរបស់អាជីវកម្មវៀតណាមក្នុងការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកល។ នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយពីការនាំចេញវត្ថុធាតុដើម និងផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច ទៅជាការផលិតវត្ថុធាតុដើមជាមូលដ្ឋានដែលបម្រើដល់ឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗដូចជា៖ អគ្គិសនី ការផលិតរថយន្ត ផ្លូវដែក អាកាសចរណ៍ ការពារជាតិ សំណង់ និងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង។

នាយឧត្តមសេនីយ៍ លោកផាន់ វាន់ យ៉ាង បានស្នើឱ្យក្រសួង និងវិស័យនានាបន្តកែលម្អយន្តការ និងគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មអាលុយមីញ៉ូម។ ខេត្ត ឡឹម ដុង គួរតែលើកកម្ពស់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថាមពល ភស្តុភារកម្ម និងទាក់ទាញគម្រោងសម្រាប់ការកែច្នៃអាលុយមីញ៉ូមជម្រៅ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ លោកបានស្នើឱ្យអាជីវកម្មសាងសង់រោងចក្របៃតង និងឆ្លាតវៃស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

រោងចក្រអេឡិចត្រូលីសអាលុយមីញ៉ូម ដាក់ ណុង គឺជាគម្រោងសាកល្បងដំបូងរបស់វៀតណាមសម្រាប់ផលិតលោហៈអាលុយមីញ៉ូម។ បន្ទាប់ពីការសាងសង់រយៈពេល ១១ ឆ្នាំ រោងចក្រនេះបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី ១ ហើយបានចាប់ផ្តើមផលិតកម្មជាមួយនឹងសមត្ថភាពផលិតអាលុយមីញ៉ូមចំនួន ១៥០.០០០ តោនក្នុងមួយឆ្នាំ។ ដំណាក់កាលទី ២ ដែលមានសមត្ថភាពសរុប ៣០០.០០០ តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២៦ ហើយដំណាក់កាលទី ៣ ដែលមានសមត្ថភាពសរុប ៤៥០.០០០ តោនក្នុងមួយឆ្នាំ គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៧៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top