វៀតណាមប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីពិភពលោកមួយដែលគ្មានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត វូ ឡេ ថៃ ហ័ង ប្រធានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងវីយែន បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (CTBT); សង្កត់ធ្ងន់លើជំហរខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមក្នុងការគាំទ្រប្រទេសនានាឱ្យប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់គោលបំណងសន្តិភាព ខណៈពេលដែលធានាសុវត្ថិភាព និងអនុវត្តតាមស្តង់ដាររបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិ (IAEA)។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមនឹងទទួលតួនាទីជាប្រធានសន្និសីទពិនិត្យឡើងវិញលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT RevCon ២០២៦ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក) ហើយបានសន្យាថា នឹងលើកកម្ពស់តុល្យភាព កសាងការឯកភាពគ្នា និងភ្ជាប់ដំណើរការ NPT ជាមួយនឹងយន្តការបំពេញបន្ថែមដូចជា CTBT។ វៀតណាមដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមនានាក្នុងតំបន់ នៅទីក្រុងវីយែនចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា។ ក្នុងឱកាសនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត វូ ឡេ ថៃ ហ័ង បានអះអាងថា នឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ CTBTO និងប្រទេសជាសមាជិក ដើម្បីលើកកម្ពស់ពហុភាគីនិយម ធានាតុល្យភាពភូមិសាស្ត្រ និងបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រី និងយុវជនក្នុងសកម្មភាព CTBTO ដោយរួមគ្នារួមចំណែកដល់គោលដៅរួមនៃពិភពលោកដែលគ្មានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ៕