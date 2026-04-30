វៀតណាមធ្វើជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិភាព
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយ ក្លេអ៊ែរ (NPT) កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ “បរមាណូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ៖ បច្ចេកវិទ្យា សមត្ថភាព និងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរ ដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs)”។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគាំពារដោយប្រទេសជាច្រើន និងទាក់ទាញប្រតិភូជាង ១០០ នាក់មកពីប្រទេសជាសមាជិក NPT និងអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Le Thi Thu Hang បានសង្កត់ធ្ងន់លើការរួមចំណែកជាក់ស្តែងនៃថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងវិស័យសុខាភិបាល កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម សន្តិសុខស្បៀង និងថាមពល ក៏ដូចជាការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងធានាការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានិងការអនុវត្តនុយក្លេអ៊ែរដោយសមធម៌។
វៀតណាមបានអំពាវនាវឱ្យជំរុញការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស និងការកៀរគរហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ វៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីសម្របសម្រួលរបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិ (IAEA) ក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីគោលដៅសន្តិភាព៕