វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីរួមចំណែកជាក់ស្តែងដល់សន្តិភាពនិងការស្ថាបនាឡើងវិញនៅហ្គាហ្សា
ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ លោក ង្វៀន ហួងង្វៀន ភារធារីនៃបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ បានស្វាគមន៍ចំពោះវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានក្នុងដំណាក់កាលទី ១ និងការចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃ "ផែនការ បញ្ឈប់ជម្លោះនៅហ្គាហ្សាលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ" ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២៨០៣ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៥ បញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ក្នុងការធានាការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។
វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អនុវត្តការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមា ផ្តល់អាទិភាពដល់ការការពារជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិល គោរពតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងវិធានការបណ្តោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ICJ); បញ្ជាក់សារជាថ្មីនូវការគាំទ្រចំពោះតួនាទីមជ្ឈភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ដោយផ្អែកលើការគោរពឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពទឹកដីរបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់...។ លោកភារធារី ង្វៀន ហួង ង្វៀន បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមជានិច្ចកាលគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន និងគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលរួមចំណែកជំរុញការអនុវត្តដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរ៕