ព័ត៌មាន
វៀតណាមកំពុងខិតជិតកម្មវិធីថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតាមរបៀបជាប្រព័ន្ធ ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
នេះគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមការងារ IAEA (ទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិ) បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនុយក្លេអ៊ែរជាតិ នៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ។
ក្រុមអ្នកជំនាញបានកត់សម្គាល់ពីតថភាពជាក់ស្តែងចំនួនពីរ របស់ប្រទេសវៀតណាមដែលអាចបម្រើជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃ សម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀត ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។ ទីមួយ រដ្ឋ សភាបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត លេខ ១៨៩ បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយយ៉ាងមុតមាំចំពោះកម្មវិធីថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ខណៈពេលដែលក៏បង្កើតយន្តការជាក់ស្តែងមួយ ជួយសម្រូលបែបបទវិនិយោគ ពន្លឿនការបោសសម្អាតដីធ្លី ពង្រីកសមត្ថភាពកៀរគរមូលធន ការជ្រើសរើសអ្នកម៉ៅការ និងបង្កើនការសម្របសម្រួលរវាងក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាន។ នេះគឺជាការអនុវត្តមួយដែល IAEA ចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធានាវឌ្ឍនភាព និងនិរន្តរភាពនៃកម្មវិធី។ ទីពីរ វៀតណាមបានប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ និងបណ្តាញត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរៀបចំគម្រោងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។ នេះគឺជាការអនុវត្តដែល IAEA បានណែនាំ ព្រោះវាជួយបង្កើនគុណភាពនៃការវាយតម្លៃបរិស្ថាន បង្កើនតម្លាភាព និងកាត់បន្ថយពេលវេលារៀបចំគម្រោង។ ការអនុវត្តទាំងពីរនេះបង្ហាញថា វៀតណាមកំពុងខិតជិតកម្មវិធីថាមពលនុយក្លេអ៊ែរតាមរបៀបជាប្រព័ន្ធ ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តវាដោយមានការទទួលខុសត្រូវ និងប្រសិទ្ធភាព។
តាមគម្រោង នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំក្រោយ IAEA និងវៀតណាមនឹងរួមគ្នាបង្ហើយសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វាយតម្លៃ ដ៏ទូលំទូលាយលើ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនុយក្លេអ៊ែរជាតិ ហើយនៅក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំក្រោយ IAEA នឹងផ្ញើរបាយការណ៍ផ្លូវការទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នីតិវិធីចាំបាច់៕