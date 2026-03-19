លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៖ «សាលារៀននៅតំបន់ព្រំដែនគឺជាកន្លែងដែលជនរួមជាតិនៅតំបន់នេះផ្ដាំផ្ញើជំនឿជាក់និងក្តីសុបិន»
អញ្ជើញថ្លែងនៅទីតាំងផ្ទាល់ នៅសាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា Dong Dang ក្នុងឃុំ Dong Dang ខេត្តឡាងសឺននោះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយក្នុងការវិនិយោគសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតចំនួន ២៤៨ នៅក្នុងឃុំព្រំដែនគោកចំនួន ២៤៨ គឺជាគោលជំហរដ៏ត្រឹមត្រូវដែលមានអត្ថន័យមនុសាស្ត្រជ្រាលជ្រៅ និងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសរបស់បក្ស និងរដ្ឋចំពោះប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន តំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល និងតំបន់ដែលនៅតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើន។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖
«ខ្ញុំតម្រូវឱ្យអង្គភាពរចនា សាងសង់ ប្រឹក្សាយោបល់ និងឃ្លាំមើល ត្រូវអនុវត្តន៍ការងារដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត ដោយចាត់ទុកនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាគម្រោងសាងសង់ធម្មតានោះទេ ប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលបងប្អូនជនរួមជាតិនៅតំបន់ព្រំដែនផ្ដាំផ្ញើជំនឿជាក់និងក្ដីសុបិនរបស់ខ្លួនទៀតផង។ ត្រូវធានាគុណភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់គម្រោង ធានាសុវត្ថិភាពពលកម្មដាច់ខាត ស្តង់ដារបច្ចេកទេស និងសោភ័ណភាព សក្តិសមជាសាលាគំរូនៅតំបន់ព្រំដែន និងសក្តិសមសម្រាប់ជំនឿជាក់និងការរំពឹងទុករបស់ប្រជាជន គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្ស»។
ក៏អញ្ជើញចូលរួមនៅទីតាំងផ្ទាល់ ក្នុងខេត្តឡាងសឺនផងដែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានមានប្រសាសន៍ថា រួមជាមួយនឹងសាលារៀនចំនួន ១០៨ ដែលបានចាប់ផ្តើមសាងសង់រួចហើយនៅឆ្នាំ ២០២៥ ការបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងពេលដំណាលគ្នាសម្រាប់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតចំនួន ១២១ នៅតាមឃុំព្រំដែនគោកនាថ្ងៃនេះ បាននាំឱ្យចំនួនសាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតសរុបឡើងដល់ចំនួន ២២៩ ដែលបង្កើតលក្ខខណ្ឌដល់ការអភិវឌ្ឍការអប់រំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងឃុំព្រំដែនគោកចំនួន ២២៩៕
ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់លើកនេះគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនូវសេចក្តីសន្និដ្ឋានលេខ ៨១ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៥ ស្តីពីគោលជំហរវិនិយោគលើការសាងសង់សាលារៀនសម្រាប់ឃុំព្រំដែន តាមនោះនឹងវិនិយោគសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាចំនួន ២៤៨ នៅក្នុងឃុំព្រំដែនគោកចំនួន ២៤៨ លើទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។