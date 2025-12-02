ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ឡាវ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-ឡាវ គណៈប្រតិភូទាំងពីរនៃរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងវាយតម្លៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងផែនការសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ឡាវ ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥ និងឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរ និងឯកភាពលើទិសដៅ និងភារកិច្ចនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដំណាក់កាល២០២៦-២០៣០ និងឆ្នាំ ២០២៦ ដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃកិច្ចប្រជុំការិយាល័យនយោបាយទាំងពីរកាន់តែច្បាស់លាស់។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំនេះ ភាគីទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននូវទិសដៅសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនាពេលខាងមុខ៕