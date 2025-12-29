Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ តម្រូវឲ្យសម្រចការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿន ហូវយ៉ាង (ចាស់) - កាម៉ាវ មុនថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងកម្មវិធីធ្វើការ នៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងក្រុមការងារបានហោះហើរទៅត្រួតពិនិត្យ ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការធានាការពារជាតិ និងសន្តិសុខកោះសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់កាម៉ាវ (Ca Mau) ព្រមទាំងបានត្រួតពិនិត្យ លើកទឹកចិត្ត និងដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តផងដែរ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ផ្លូវទៅកាន់កោះ Hon Khoai និងកំពង់ផែប្រើប្រាស់ពីរយ៉ាង Hon Khoai។ (រូបថត៖ Lai Hoa/VOV)

នៅខេត្ត កាម៉ាវ ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Dat Mui គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើនកំពុងត្រូវបានអនុវត្តន៍ ដូចជា៖ ផ្លូវគមនាគមន៍ទៅកាន់កោះ Hon Khoai; គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន Ca Mau - Cai Nuoc និង Cai Nuoc - Dat Mui; កំពង់ផែប្រើប្រាស់បានពីរយ៉ាង Hon Khoai។ ក្នុងនោះ គម្រោងផ្លូវគមនាគមន៍ទៅកាន់កោះ Hon Khoai មានប្រវែងជាង ១៨ គីឡូម៉ែត្រ ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបជាង ២៥,៧ ទ្រីលានដុង (៩៨០ លានដុល្លារអាមេរិក); គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន Ca Mau - Cai Nuoc និង Cai Nuoc - Dat Mui មានប្រវែង ៨១ គីឡូម៉ែត្រ ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបជិត ៦០ ទ្រីលានដុង (២,២៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក); គម្រោងកំពង់ផែប្រើប្រាស់ពីរយ៉ាង Hon Khoai ដោយមានការវិនិយោគសរុបជិត ១៦ ទ្រីលានដុង (ជាង ៦០៨ លានដុល្លារអាមេរិក)។

ដោយវាយតម្លៃថា គម្រោងទាំងនេះមានលក្ខណៈសណ្ឋានដី ភូគម្ពសាស្ត្រ និងលក្ខខណ្ឌសាងសង់ដ៏លំបាកនិងស្មុគស្មាញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានតម្រូវឱ្យកៀរគរកម្លាំង និងឧបករណ៍ អនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាសំណង់ទំនើបៗ ហើយអនុវត្តន៍គម្រោងទាំងលើដី និងលើសមុទ្រក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ អង្គភាពនានាត្រូវរចនាចំណុចប្រសព្វគ្នាបន្ថែម និងកន្លែងឈប់សម្រាកនៅតាមគម្រោងគមនាគមន៍ ជាពិសេសផ្លូវទៅកាន់កោះ Hon Khoai ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍។

ទាក់ទងនឹងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនហូវយ៉ាង - កាម៉ាវ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើ ឱ្យក្រសួងសំណង់ដឹកនាំអ្នកវិនិយោគ និងអ្នកម៉ៅការ ពន្លឿនការសាងសង់ដើម្បីសម្រេចរួចរាល់មុនថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ ដើម្បីតភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿនទាំងមូលពីខេត្តកាវបាំង ទៅខេត្ត កាម៉ាវ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

វៀតណាមស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជានិងថៃស្ដីពីការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់

វៀតណាមជឿជាក់ថា ប្រទេសទាំងពីរនឹងអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលើកឡើងក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម បន្តការចរចាដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ធម្មនុញ្ញនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (TAC) ព្រមទាំងឈរលើស្មារតីមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពអាស៊ាន ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏យូរអង្វែងរបស់ភាគីទាំងពីរនិងតំបន់ទាំងមូល។
