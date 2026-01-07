ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ តម្រូវឲ្យប្រមូលផ្ដុំការដឹកនាំ កម្លាំង និងធនធានសម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែក
អញ្ជើញថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើថា៖ “ការអនុវត្តគម្រោងនានាគឺផ្អែកលើគោលការណ៍ "៣ មាន" និង "២ គ្មាន"។ "៣ មាន" គឺ មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋ មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជន មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អាជីវកម្ម។ ឈរលើស្មារតី "អត្ថប្រយោជន៍ចុះសម្រុងគ្នា ហានិភ័យចែករំលែកគ្នា"។ "២ គ្មាន" គឺ៖ គ្មានអំពើពុករលួយ អវិជ្ជមាន និងគ្មានការខាតបង់ ឬខ្ជះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ ការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងទឹកប្រាក់របស់ប្រជាជន។ ការអនុវត្តយឺតយ៉ាវ ឬគម្រោងដែលជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គ ត្រូវតែបញ្ឈប់ការអនុវត្ត គឺជាការខ្ជះខ្ជាយ”។
ទាក់ទងនឹងគម្រោងផ្លូវដែកក្នុងទីក្រុង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យមានការរៀបចំផែនការឡើងវិញចំពោះប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ៕