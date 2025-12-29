ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងកឹនធើ
ខ្លឹមសារដែលអ្នកបោះឆ្នោតបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបនេះ
រួមមាន ការពង្រីកកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ការជួយសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងតំបន់ឱ្យអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹង
ការទាក់ទាញអ្នកមានទេពកោសល្យ; ដំណោះស្រាយដ៏លេចធ្លោដើម្បីបង្កើនការការពារ
ការថែទាំ និងការលើកកំពស់សុខភាពប្រជាជន ជាដើម។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យទីក្រុងកឹនធើ
រៀបចំប្រព័ន្ធគ្រឹះស្ថានអប់រំឡើងវិញ ក្នុងនោះសាលាមត្តេយ្យសិក្សានិងសាលាសកលនានា
ត្រូវបានរៀបចំតាមគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២ កម្រិត ព្រមទាំងរៀបចំសាកលវិទ្យាល័យចំនួន
១៧ ឡើងវិញដើម្បីបង្កើនទំហំ និងលើកកំពស់គុណភាព។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលរបស់ទីក្រុង
ប្រជាជន និងអាជីវកម្មគួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល
និងអប់រំ ដើម្បីធានាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ "មិនលះបង់វឌ្ឍនភាព យុត្តិធម៌សង្គម សុខុមាលភាពសង្គម
និងបរិស្ថាន ដើម្បីប្ដូយកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធសាធនោះទេ"៖
“បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំ
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍។ តំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ក៏ចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគ
ចាប់ពីការថែទាំសុខភាពបឋម រហូតដល់ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ដែលត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល និងជំហានជាច្រើន។ ហើយក្នុងដំណាក់កាលនីមួយ
ជំហាននីមួយៗតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រព័ន្ធអប់រំ
សុខាភិបាលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ទំនើប និងមានប្រសិទ្ធភាព”។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកច្បាស់ផងដែរថា
ស្មារតីនៃអភិបាលកិច្ចត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរពីការគ្រប់គ្រងទៅជាការបម្រើប្រជាជន
ដោយផ្តោតលើប្រជាជន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អភិបាលកិច្ចឆ្លាតវៃ
និងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល៕