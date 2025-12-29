Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងកឹនធើ

នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងគណៈប្រតិភូសមាជិកសភានៃទីក្រុងកឹនធើ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី ១០ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។
(រូបថត៖ Lai Hoa/VOV)

ខ្លឹមសារដែលអ្នកបោះឆ្នោតបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបនេះ រួមមាន ការពង្រីកកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ការជួយសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងតំបន់ឱ្យអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹង ការទាក់ទាញអ្នកមានទេពកោសល្យ; ដំណោះស្រាយដ៏លេចធ្លោដើម្បីបង្កើនការការពារ ការថែទាំ និងការលើកកំពស់សុខភាពប្រជាជន ជាដើម។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យទីក្រុងកឹនធើ រៀបចំប្រព័ន្ធគ្រឹះស្ថានអប់រំឡើងវិញ ក្នុងនោះសាលាមត្តេយ្យសិក្សានិងសាលាសកលនានា ត្រូវបានរៀបចំតាមគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២ កម្រិត ព្រមទាំងរៀបចំសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ១៧ ឡើងវិញដើម្បីបង្កើនទំហំ និងលើកកំពស់គុណភាព។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលរបស់ទីក្រុង ប្រជាជន និងអាជីវកម្មគួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល និងអប់រំ ដើម្បីធានាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ "មិនលះបង់វឌ្ឍនភាព យុត្តិធម៌សង្គម សុខុមាលភាពសង្គម និងបរិស្ថាន ដើម្បីប្ដូយកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធសាធនោះទេ"៖

“បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍។ តំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ក៏ចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគ ចាប់ពីការថែទាំសុខភាពបឋម រហូតដល់ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល និងជំហានជាច្រើន។ ហើយក្នុងដំណាក់កាលនីមួយ ជំហាននីមួយៗតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រព័ន្ធអប់រំ សុខាភិបាលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ទំនើប និងមានប្រសិទ្ធភាព”។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកច្បាស់ផងដែរថា ស្មារតីនៃអភិបាលកិច្ចត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរពីការគ្រប់គ្រងទៅជាការបម្រើប្រជាជន ដោយផ្តោតលើប្រជាជន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អភិបាលកិច្ចឆ្លាតវៃ និងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជានិងថៃស្ដីពីការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់

វៀតណាមស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជានិងថៃស្ដីពីការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់

វៀតណាមជឿជាក់ថា ប្រទេសទាំងពីរនឹងអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលើកឡើងក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម បន្តការចរចាដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ធម្មនុញ្ញនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (TAC) ព្រមទាំងឈរលើស្មារតីមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពអាស៊ាន ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏យូរអង្វែងរបស់ភាគីទាំងពីរនិងតំបន់ទាំងមូល។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top