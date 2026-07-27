Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

យុទ្ធនាការ ៥០០ថ្ងៃទាំងយប់ដោយប្រមូលផ្ដុំបានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ជិត ១៥០០នាក់

យោងតាមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការស្វែងរក ការប្រមូលផ្ដុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី បន្ទាប់ពីការអនុវត្តជាងបួនខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា “យុទ្ធនាការ ៥០០ថ្ងៃទាំងយប់ ដើម្បីពង្រឹងការស្វែងរក ការប្រមូលផ្ដុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី” បានប្រមូលផ្ដុំអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជិត ១៥០០នាក់ រួមទាំង ៤៦៦នាក់ ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្រុក ១៧៤នាក់នៅប្រទេសឡាវ និង ៨៥០នាក់នៅកម្ពុជា។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អាជ្ញាធរបានរកឃើញផ្នូរអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជាក្រុម ចំនួនប្រាំពីរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានក្រុមស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះចំនួន ៣២ ក្រុម ដែលមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ១.៥៤១ នាក់ កំពុងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ រួមទាំងក្រុមចំនួន ១៣ ដែលប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុក និងក្រុមចំនួន ១៩ ដែលបំពេញការងារនៅឡាវ និងកម្ពុជា។ អង្គភាពទាំងនេះបានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងបញ្ចុះសពចំនួន ១៣ សម្រាប់យុទ្ធជនពលី និងបានទទួលអដ្ឋិធាតុចំនួន ៧៣៥ សម្រាប់បញ្ចុះតាមបទប្បញ្ញត្តិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top