ព័ត៌មាន
យុទ្ធនាការ ៥០០ថ្ងៃទាំងយប់ដោយប្រមូលផ្ដុំបានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ជិត ១៥០០នាក់
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អាជ្ញាធរបានរកឃើញផ្នូរអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជាក្រុម ចំនួនប្រាំពីរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានក្រុមស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះចំនួន ៣២ ក្រុម ដែលមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ១.៥៤១ នាក់ កំពុងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ រួមទាំងក្រុមចំនួន ១៣ ដែលប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុក និងក្រុមចំនួន ១៩ ដែលបំពេញការងារនៅឡាវ និងកម្ពុជា។ អង្គភាពទាំងនេះបានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងបញ្ចុះសពចំនួន ១៣ សម្រាប់យុទ្ធជនពលី និងបានទទួលអដ្ឋិធាតុចំនួន ៧៣៥ សម្រាប់បញ្ចុះតាមបទប្បញ្ញត្តិ៕