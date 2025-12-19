ព័ត៌មាន
មូលដ្ឋានជាច្រើនកំពុងត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ និងសម្ពោធគម្រោងសំខាន់ៗ
ខេត្តក្វាងនិញមានគម្រោង និងសំណង់លេចធ្លោចំនួន ៣១ ដែលនឹងត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការ និងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ដោយមានទុនវិនិយោគសរុបជាង ៣៩០.០០០ ពាន់លានដុង (ស្មើនឹង ១៤,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។
ក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង ៣១ នេះ មានគម្រោងចំនួន ៥ ត្រូវបានបង្ហើយ សម្ពោធ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ដែលចំណុះវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជា ទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ សុខុមាលភាពសង្គម ការពារជាតិ និងសន្តិសុខ។
រួមជាមួយគ្នានោះ ខេត្តក្វាងនិញនឹងដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងនិងសំណង់ចំនួន ២៦ ដែលគ្របដណ្តប់លើវិស័យផ្សេងៗចាប់ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង លំនៅដ្ឋានសង្គម ការអប់រំ និងការថែទាំសុខភាព។
លោក ឡេ ម៉ាញ ទួន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ហាអាន ខេត្តក្វាងនិញ ជាកន្លែងដែលពិធីបើកការដ្ឋានសាង សង់គម្រោងតំបន់ទីក្រុងហាឡុងបៃតង បានឲ្យដឹងថា៖ “សង្កាត់បានកំណត់ថា នេះជាកិច្ចការនយោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មូលដ្ឋានក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។ ការងារត្រៀមរៀបចំ និងការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ ដើម្បីអបអរសាទរមហាសន្និបាតបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម។ ប្រជាជនក៏មានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។ ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីគម្រោងចាប់ផ្តើម សង្កាត់នឹងប្រគល់ដីដែលបានឈូស ឆាយរួចរាល់ ១០០% ទៅឱ្យអ្នកវិនិយោគភ្លាមៗ”។
ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅទីក្រុងហូជីមិញ មុនថ្ងៃបើកឲ្យរថយន្តឆ្លងកាត់ នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ បរិយាកាសសាងសង់នៅលើការដ្ឋានសំណង់ទ្រង់ទ្រាយធំនៃផ្នែកផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងហូជីមិញលេខ ៣ ឆ្លងកាត់ទីក្រុងធូឌឹក (ពីមុន) ស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃភាពបន្ទាន់។ វិស្វករ និងកម្មកររាប់រយនាក់កំពុងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ប្រណាំងប្រជែងនឹងពេលវេលាដើម្បីបង្ហើយការងារចុងក្រោយ។
លោក ប៊ុយ វ៉ាន់ គុណ ប្រធានត្រួតពិនិត្យគម្រោង បានថ្លែងថា៖ “គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលេខ ៣ ដែលឆ្លងកាត់ទីក្រុង ធូ ឌឹក (ចាស់) ជាមួយនឹងស្ពានខ្ពស់ប្រវែង ១៤,៧ គីឡូម៉ែត្រ ឥឡូវនេះសម្រេចបានប្រហែល ៨៦% នៃវឌ្ឍនភាពដែលបានគ្រោងទុក។ ថ្ងៃនេះ យើងបានបញ្ចប់ផ្នែកដំបូងនៃផ្លូវ ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ការសាងសង់ស្រទាប់បេតុងអាស្ប៉ាល់។ ទាក់ទងនឹងស្ពានលើគោក យើងក៏បានបញ្ចប់ការក្រាលបេតុងជាបន្តបន្ទាប់ (ចាក់ប្លុកបេតុងចុងក្រោយ)។ នៅពេលខាងមុខ យើងនឹងបន្តអនុវត្តការក្រាលកៅស៊ូលើផ្ទៃស្ពាន និងបញ្ចប់ប្រព័ន្ធផ្លូវដែក និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍”។
ដោយជម្នះការលំបាក ការចាក់បេតុងចុងក្រោយកំពុងបញ្ចប់ការក្រាលស្ពាន ដែលនាំផ្លូវដឹកជញ្ជូនយុទ្ធសាស្ត្រនៃទីក្រុងហូជីមិញនេះឱ្យកាន់តែខិតជិតដល់ការបើកដំណើរការ៕