ព័ត៌មាន

ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ជូនដល់សារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវេណេស៊ុយអេឡា

នាថ្ងៃទី ៨ ខែមករា (ម៉ោងក្នុងតំបន់) នៅទីក្រុងការ៉ាកាស ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា បានសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយវេណេស៊ុយអេឡា ដើម្បីរៀបចំពិធីជួបជាមួយសារព័ត៌មាន ផ្តល់ជូនសារព័ត៌មានអំពីមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ទៅកាន់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃប្រទេសសាមី។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត វូ ទ្រុង មី ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ រូបថត៖ Quang Trung/VOV-Washington

លោក វូ ទ្រុង មី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាម ដែលមានអត្ថន័យសម្រេចចិត្តចំពោះទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសក្នុងសម័យកាលថ្មី។ ទាក់ទងទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងឯកសាររបស់មហាសន្និបាត ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូតលោក វូ ទ្រុង មី បានបញ្ជាក់ថា នេះជាការរួមបញ្ចូលដ៏សុខដុមរមនារវាងមរតក និងការអភិវឌ្ឍ ដោយបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍។ ដាក់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាចម្បង ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។ វៀតណាមនៅតែជាមិត្តភ័ក្តិ ជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន និងជាសមាជិកសកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ ដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហារួមក្នុងតំបន់ និងសកលលោក។

អ្នកសារព័ត៌មានវេណេស៊ុយអេឡាបានសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដោយជូនពរឱ្យមហាសន្និបាតទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង; និងបង្ហាញទំនុកចិត្តថា មិត្តភាពប្រពៃណី និងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវេណេស៊ុយអេឡា និងវៀតណាមនឹងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា៕   

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦

នាថ្ងៃទី ៨ ខែមករា មេដឹកនាំនៃប្រទេសនានានិងអង្គការពហុភាគីជុំវិញពិភពលោកបានចេញប្រតិកម្មចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ ក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការ ទីភ្នាក់ងារ និងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦ ក្នុងនោះមានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) និងមូលនិធិប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNFPA)។
