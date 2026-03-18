Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ទទួលជួបបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតមកជូនសារតាំង

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកលឿង គឿង ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម បានទទួលជួបឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និងដូមីនីកា ដែលអញ្ជើញ​មកជូនសារតាំងនៅពេលចូលកាន់តំណែងនៅប្រទេសវៀតណាម។
  លោក Jean-Francois Harvey ឯកអគ្គរដ្ឋទូតដូមីនីកាប្រគល់សារតាំងជូនប្រធានរដ្ឋវៀតណាម។ (រូបថត៖ VOV)  
  លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង ទទួលជួបឯកអគ្គរាជទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត លោក Thammer Mohammed Al Gosaibi។ (រូបថត៖ VOV)  
  លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង ទទួលជួបលោកស្រី ទូច សុផារត្ន ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា និងគណៈប្រតិភូ។ (រូបថត៖ VOV)  

ទទួលជួបឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា លោកស្រី ទូច សុផារត្ន ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង បានសម្តែងទំនុកចិត្តថា ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការទូតរបស់ខ្លួន លោកស្រីឯកអគ្គរាជទូតនឹងមានការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

ទទួលជួបឯកអគ្គរាជទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត លោក Thammer Mohammed Al Gosaibi លោកប្រធានរដ្ឋបានអះអាងថា វៀតណាមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងឋានៈរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងតំបន់ ជាពិសេសនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់និងឥស្លាម។ លោកប្រធានរដ្ឋបានសម្ដែងនូវបំណងនិងជំនឿជាក់ថា សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនឹងត្រូវបានស្តារឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា។

ដោយអបអរសាទរលោក Jean-Francois Harvey ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតដំបូងគេរបស់ដូមីនីកាប្រចាំនៅវៀតណាម លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានស្នើឱ្យលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីវៀតណាម ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ថែមទៀត ជាពិសេសក្នុងការលើកកម្ពស់ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ព្រមទាំងស្នើឲ្យដូមីនីកាជួយគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍បណ្ដាប្រទេសការ៉ាប៊ីន (CARICOM) ផងដែរ។

បណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានអបអរសាទរប្រទេសវៀតណាមចំពោះការសម្រេចប្រកបដោយជោគជ័យនូវការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមីនាកន្លងទៅ ព្រមទាំងបានអបអរសាទរវៀតណាមចំពោះសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន ជាពិសេសអត្រាកំណើនស្ថិរភាព ដែលឈានដល់ជាង ៨% ក្នុងឆ្នាំ២០២៥ និងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាម-ចិនកសាងព្រំដែនសន្តិភាពនិងមិត្តភាព

ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ចិន តាមបណ្តោយព្រំដែនគោក ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ត្រូវបានបន្តពង្រឹងក្នុងទិសដៅសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសហប្រតិបត្តិការ។ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារច្បាប់ និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង ដូចជាកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែន ប្រទេសទាំងពីរកំពុងបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង ការពារព្រំដែន លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ និងតភ្ជាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពយូរ អង្វែង។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top