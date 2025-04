កិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយម្ចាស់ការរបស់អគ្គលេខាបក្សកុម្មុនិសវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald J. Trump ក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញវាយតម្លៃខ្ពស់ផងដែរ។ សេដ្ឋវិទូ បណ្ឌិត Le Dang Doanh បានអត្ថាធិប្បាយថា៖ “ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកអគ្គលេខាបក្ស To Lam និងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump។ លោក Donald Trump បានសម្តែងការពេញចិត្តចំពោះការពិភាក្សាជាវិជ្ជមានជាមួយលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តការចរចារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើតមាន។ សង្ឃឹមថា កិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនឹងនាំទៅរកការពិភាក្សានិងការចរចាដែលសម្រេចបានលទ្ធផលដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងពីរ" ។

ក្នុងពេលនោះ នៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនវៀតណាម បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំវៀតណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិក ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមានប្រតិបត្តិការផលិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូចជា Nike Inc, Lululemon Athletica Inc, On Holding AG និង Skechers USA Inc ...បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង៕