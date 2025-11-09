ព័ត៌មាន
បើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតនៅតាមបណ្តាឃុំព្រំដែនក្នុងពេលដំណាលគ្នា
នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ខាងនយោបាយ សង្គម និងមនុស្សធម៌ ដែលបង្ហាញពីស្មារតីនៃ "ប្រទេសទាំងមូលឆ្ពោះទៅព្រំដែន ដើម្បីអនាគតរបស់ប្អូនៗកុមារបណ្តាជនជាតិ"។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់ និងផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនៅទីតាំងចំនួន ១៣កន្លែង។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាននៅទីតាំងសាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិត សាលាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា ឃុំ អៀន ឃឿង ខេត្តថាញ់ហ័រ។
អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ បានមានប្រសាសន៍ថា បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាមតែងតែចាត់ទុកការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលជាគោលនយោបាតចម្បង តាមនោះការិយាល័យនយោបាយបានឯកភាព និងផ្តោតលើការដឹកនាំគោលនយោបាយវិនិយោគសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិត ទាំងសាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា នៅតាមឃុំព្រំដែនគោកចំនួន ២៤៨កន្លែង។
ដើម្បីធានាថា សាលារៀនថ្មីត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការ ដើម្បីបម្រើឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៦-២០២៧ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល និងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាន ចុះទៅការដ្ឋានសាងសង់ជាប្រចាំ ដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហាជំពាក់ជំពិនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា សាងសង់សាលារៀនដោយស្មារតីប្តេជ្ញាចិត្ត និងការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ពស់បំផុត - ទាំងអស់នេះសម្រាប់ជំនាន់សិក្សានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ព្រំដែនដ៏ពិសិដ្ឋនៃមាតុភូមិ។
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៥ សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតទាំងបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាចំនួន ២៨ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅតាមតំបន់ជាច្រើន ដូចជា កៅបាំង ទៀងហ្វាង ឡាយចូវ សឺនឡា ថាញ់ហ័រ ង៉េអាន ក្វាងទ្រី ហ៊េ និងដាណាំង។ យោងតាមផែនការ សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិត ចំនួន ១០០ កន្លែងនឹងត្រូវសាងសង់ថ្មី ឬជួសជុល ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង និងពង្រីកមុនថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៦។