បុណ្យតេតវៀតណាមដ៏រស់រវើកនៅបារាំង៖ ម៉ាកយីហោវៀតណាមបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Carrefour
ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែបានបង្កើតបរិយាកាសបុណ្យតេតប្រពៃណីនៅចំកណ្តាលប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានកត់សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ នៅពេលដែល VIFON បានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅ Carrefour ដែលជាប្រព័ន្ធលក់រាយឈានមុខគេរបស់អឺរ៉ុបជាលើកដំបូង ជាមួយនឹងផលិតផលសំខាន់ៗ ដូចជា ហ្វើកញ្ចប់ នំបញ្ចុកកញ្ចប់ និងគុយទាវកញ្ចប់ ដែលបំពេញតាមស្តង់ដារគុណភាពដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ទីផ្សារអឺរ៉ុប។
ក្នុងឱកាសចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោក Phanck Kenner នាយកផ្នែកសមាហរណកម្មនៅ Carrefour Group បានថ្លែងថា៖ “ផលិតផលពីប្រទេសវៀតណាមសុទ្ធតែមានគុណភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងរសជាតិសម្បូរបែប ដែលបំពេញតាមរសជាតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បារាំង។ ដំបូងឡើយ អតិថិជនបានចាត់ទុកនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មី ប៉ុន្តែឥឡូវ ទំនិញវៀតណាមបានក្លាយជាជម្រើសដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅក្នុងកន្ត្រកទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ វត្តមានជាប្រចាំនៃផលិតផលវៀតណាមនៅ Carrefour មិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទទួលស្វាគមន៍ជាវិជ្ជមានរបស់ទីផ្សារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យយើងរក្សាមូលដ្ឋានអតិថិជនតាមរយៈគុណភាព និងអត្តសញ្ញាណពិសេសនៃផលិតផលទាំងនេះផងដែរ”៕