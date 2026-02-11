Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

បុណ្យតេតវៀតណាមដ៏រស់រវើកនៅបារាំង៖ ម៉ាកយីហោវៀតណាមបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Carrefour

នាថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ សភាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំនៅបារាំង សម្របសម្រួលជាមួយដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ T&T Foods បានរៀបចំកម្មវិធី "សប្តាហ៍ទំនិញបុណ្យតេតវៀតណាម" នៅប្រព័ន្ធផ្សារទំនើប Carrefour។
គណៈប្រតិភូកាត់ខ្សែបូរក្នុងពិធីសម្ពោធ។ រូបថត៖ VOV
ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែបានបង្កើតបរិយាកាសបុណ្យតេតប្រពៃណីនៅចំកណ្តាលប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានកត់សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ នៅពេលដែល VIFON បានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅ Carrefour ដែលជាប្រព័ន្ធលក់រាយឈានមុខគេរបស់អឺរ៉ុបជាលើកដំបូង ជាមួយនឹងផលិតផលសំខាន់ៗ ដូចជា ហ្វើកញ្ចប់ នំបញ្ចុកកញ្ចប់ និងគុយទាវកញ្ចប់  ដែលបំពេញតាមស្តង់ដារគុណភាពដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ទីផ្សារអឺរ៉ុប។
លោក Phanck Kenner នាយកផ្នែកសមាហរណកម្មនៅ Carrefour Group ។ រូបថត៖ VOV

ក្នុងឱកាសចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោក Phanck Kenner នាយកផ្នែកសមាហរណកម្មនៅ Carrefour Group បានថ្លែងថា៖ “ផលិតផលពីប្រទេសវៀតណាមសុទ្ធតែមានគុណភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងរសជាតិសម្បូរបែប ដែលបំពេញតាមរសជាតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បារាំង។ ដំបូងឡើយ អតិថិជនបានចាត់ទុកនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មី ប៉ុន្តែឥឡូវ ទំនិញវៀតណាមបានក្លាយជាជម្រើសដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅក្នុងកន្ត្រកទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ វត្តមានជាប្រចាំនៃផលិតផលវៀតណាមនៅ Carrefour មិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទទួលស្វាគមន៍ជាវិជ្ជមានរបស់ទីផ្សារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យយើងរក្សាមូលដ្ឋានអតិថិជនតាមរយៈគុណភាព និងអត្តសញ្ញាណពិសេសនៃផលិតផលទាំងនេះផងដែរ”៕

លោក Vu Anh Son ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំនៅបារាំង បានអះអាងថា ការបង្ហាញខ្លួនរបស់ VIFON នៅថ្ងៃនេះ បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតអំពីសក្តានុពលដ៏ធំធេងរបស់ម៉ាកយីហោវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប។ រូបថត៖ VOV

 

 

