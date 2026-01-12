Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

បញ្ជាក់ពីកិត្យានុភាពរ​បស់វៀតណាមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល​កម្លាំង​រក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់

ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសេនាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ ២០២៦ (UNSOC ២០២៦) ឧបត្ថម្ភដោយកាណាដា បានប្រព្រឹត្តិទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ។

ដោយប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា UNSOC ២០២៦ មានការចូលរួមបង្រៀនពីសាស្ត្រាចារ្យវៀតណាម ជាមួយការពិគ្រោះយោបល់ពីសាស្ត្រាចារ្យកាណាដា និងការចូលរួមពីសិក្ខាកាមអន្តរជាតិមកពីវៀតណាម និងប្រទេសនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាលយោធានិងការពារជាតិ (MTCP)។

គណប្រតិភូចូលរួមពិធីបើក។ រូបថត៖ QDND

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហ្វាម ម៉ាញ ថាង ប្រធាននាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងដំណើរការរៀបចំនិងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល ១១ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ វៀតណាមតែងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងការឧបត្ថម្ភដ៏មានតម្លៃពីកាណាដា និងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ យោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាព វៀតណាម UNSOC ២០២៦ មានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ពីព្រោះនេះជាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញកម្រិតអន្តរជាតិដំបូងគេដែលវៀតណាមម្ចាស់ការរៀបចំឡើង ដើម្បីឱ្យតំណាងទីភ្នាក់ងារបណ្តុះបណ្តាលចម្រុះ (UNSPA) វាយតម្លៃដោយផ្ទាល់ ហើយធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃ សំណើ និងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រដែលបញ្ជាក់ថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល UNSOC រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម គឺបំពេញតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

រីឯខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំវៀតណាម លោក James Nickel បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការដែលវៀតណាមទទួលរៀបចំដោយម្ចាស់ការនូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងក្លាយជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយ ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីសមត្ថភាព និងការសន្យារយៈពេលវែងរបស់វៀតណាមចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

សម័យប្រជុំលើកទី ៥៣ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា បានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ។ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញថ្លែងមតិបើកសម័យប្រជុំ និងរួមជាមួយអនុប្រធានរដ្ឋសភាបានប្តូរវេនគ្នា ធ្វើជាអធិបតីក្នុងរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំ។
