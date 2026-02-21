Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាំទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិក អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយស្ថិរភាព ជាក់ស្តែងនិងមានប្រសិទ្ធភាព

ក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំ បើកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព អំពីតំបន់ហ្គាហ្សា ក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) លោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ នៅសេតវិមាន។
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ (រូបថត៖ VNA)

ក្នុងជំនួបនេះ លោកអគ្គលេខាបក្សបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងមានបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាព ជាក់ស្តែងនិងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរ បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ និងការជួបប្រាស្រ័យកម្រិតខ្ពស់។

ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម លោកអគ្គលេខាបក្សបានសម្តែងបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់ និងជាក់ស្តែង លើបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ ឈរលើស្មារតីនៃតុល្យភាព និងភាពសុខដុមរមនានៃផលប្រយោជន៍ ស្របតាមលក្ខខណ្ឌ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ភាគីនីមួយៗ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អាជីវកម្មនិងប្រជា ជននៃប្រទេសទាំងពីរ។

លោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រប្រទេសវៀតណាមដែល “ខ្លាំងមាំមួន ឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងវិបុលភាព”។ លោកបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់លោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបើកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពអំពីតំបន់ហ្គាហ្សា។ ប្រការនេះបង្ហាញពីតួនាទី និងឋានៈកាន់តែខ្ពស់របស់វៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់វៀតណាមចំពោះសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សកល។ លោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្ត បន្តចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងតំបន់។ លោកបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងសំឡេងដែលកំពុងកើនឡើងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងវេទិកាតំបន់ និងពហុភាគី។

ក្នុងឱកាសនេះ លោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម បានគោរពអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ និងភរិយា អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅវៀត ណាមម្តងទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ លោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ បានទទួលយកការអញ្ជើញដោយរីករាយ ហើយបាននិយាយថា លោកនឹងមកទស្សនកិច្ចប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ៕ 

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

នាថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអញ្ជើញចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានយោធា Andrews បញ្ចប់ដោយជោគជ័យដំណើរទស្សកិច្ច ចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពអំពីតំបន់ហ្គាហ្សា នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី (សហរដ្ឋអាមេរិក) ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨-២០ខែកុម្ភៈ តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពអំពីតំបន់ហ្គាហ្សា។
