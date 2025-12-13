Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហូជីមិញក្លាយជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់អន្តរជាតិ

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ និង Canva ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអំពីវេទិការចនាតាមអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក (រដ្ឋញូវសៅវែល ប្រទេសអូស្ត្រាលី) បានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហូជីមិញ។

តំណាងមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ និង Canva ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ។ រូបថត៖ TTTXVN

កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការនេះផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយជំនាញឌីជីថល និងការត្រិះរិះច្នៃប្រឌិតសម្រាប់គ្រូបង្រៀន សិស្ស អាជីវកម្មចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក៏ដូចជាសហគមន៍អ្នករចនា និងអ្នកបង្កើតខ្លឹមសារ។ គោលដៅគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនូវឱកាសដើម្បីចូលប្រើឧបករណ៍លំដាប់ពិភពលោក និងស្តង់ដារសមត្ថភាពនៅទីនេះក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ។

លោក ឡាំ ឌីញ ថាំង នាយកមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ បានថ្លែងថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញថា ទីក្រុងនេះមិនត្រឹមតែជាជម្រករបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាគោលដៅដ៏គួរឱ្យទុកចិត្ត និងទាក់ទាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់អន្តរជាតិផងដែរ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងភាគីទាំងពីរនឹងរួមចំណែកដល់ការបង្កើតបរិយាកាសនវានុវត្តន៍ឌីជីថលដ៏រឹងមាំ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ការលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដ៏ទូលំទូលាយ ការបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ទីក្រុងនៅលើផែនទីបច្ចេកវិទ្យាសកល និងការបើកឱកាសជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការវិនិយោគអន្តរជាតិប្រកបដោយចីរភាព។

ចំពោះខ្លួនវិញ លោកស្រី Elle Liu នាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃ Canva វៀតណាម បានចែករំលែកថា ក្នុងនាមជាវេទិកានវានុវត្តន៍សកលដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជិត ៣០០ លាននាក់ Canva បានជ្រើសរើសទីក្រុងហូជីមិញសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍ដ៏ស្វាហាប់របស់ខ្លួន ហើយប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះភាពជាដៃគូរយៈពេលវែងជាមួយទីក្រុងក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលមានគុណភាពខ្ពស់៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

