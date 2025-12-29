ព័ត៌មាន
ដំណើរកម្សាន្តដ៏វិសេសវិសាល “ហាណូយ - ប៉ះដល់ការចងចាំ” អបអរសាទរឆ្នាំថ្មី
ដំណើរកម្សាន្តបទពិសោធន៍
"ហាណូយ - ប៉ះដល់ការចងចាំ" មានគោលដៅបេតិកភណ្ឌចំនួន ៩ រួមមាន៖
តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលជាតិពិសេស វត្ត Quan Thanh ; វត្ត
Thuy Trung Tien; ទូ ហ្វើ - នំបញ្ចុក – សរសៃ; ទូ Café - កាហ្វេ –
Coffee ; ទូ ចង្ក្រាន – រាវចាន – ថាស; ផ្ទះសម្បែងពីសម័យមុន; ផ្ទះតាំងពិព័រណ៍មុខរបរចាក់ពុម្ភសំរិទ្ធប្រពៃណី;
ទូដើមស្រូវ-ស្រូវ - អង្ករ; ទូ តែនិងការលេង Bat
Nha ។
លោក
ង្វៀន ដាន ហ៊ុយ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ Ba
Dinh ទីក្រុងហាណូយ បានឲ្យដឹងថា៖
“យើងសង្ឃឹមថា
តាមរយៈគោលដៅទាំង៩នេះ អ្នកអាចមើលឃើញទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ម្ហូបអាហារ
ទំនៀមទម្លាប់ និងសាសនារបស់ប្រជាជនហាណូយ។ វាក៏នឹងជួយអ្នកទេសចរឱ្យស្រមៃមើលថា
តើប្រជាជនហាណូយមានលក្ខណៈបែបណា របៀបដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ របៀបធ្វើការ សិក្សា
និងរបៀបដែលយើងកំពុងថែរក្សា អភិរក្ស និងលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌
និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋធានី។ យើងភ្ជាប់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រជុំវិញបឹង
ជាមួយនឹងទូរថភ្លើងពីរជាន់ ហើយកន្លែងនីមួយៗក៏ជាកន្លែងដែលរក្សារឿងរ៉ាវនៃវប្បធម៌
និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋធានីផងដែរ"។
នៅឆ្នាំ ២០២៦ ទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយខិតខំទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ៣៥,៨ លាននាក់ កើនឡើង ៦ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២៥ ក្នុងនោះ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួនជាង ៨ លាននាក់។ ប្រាក់ចំណូលសរុបពីទេសចរណ៍ឈានដល់ជាង ១៦០ ពាន់ពាន់លានដុង (ជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)៕