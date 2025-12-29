Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ដំណើរកម្សាន្តដ៏វិសេសវិសាល “ហាណូយ - ប៉ះដល់ការចងចាំ” អបអរសាទរឆ្នាំថ្មី

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់គោលដៅទេសចរណ៍ Dao Ngoc – Truc Bach និងការបង្ហាញមុខដំណើរកម្សាន្តបទពិសោធន៍ "ហាណូយ - ប៉ះដល់ការចងចាំ" បានប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ។
ការសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបើកសម្ពោធដំណើរកម្សាន្តថ្មីនៅសង្កាត់ Ba Dinh។ រូបថត៖ Tran Huyen Trang/VOV1

ដំណើរកម្សាន្តបទពិសោធន៍ "ហាណូយ - ប៉ះដល់ការចងចាំ" មានគោលដៅបេតិកភណ្ឌចំនួន ៩ រួមមាន៖ តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលជាតិពិសេស វត្ត Quan Thanh ; វត្ត Thuy Trung Tien; ទូ ហ្វើ - នំបញ្ចុក – សរសៃ; ទូ Café - កាហ្វេ – Coffee ; ទូ ចង្ក្រាន – រាវចាន – ថាស; ផ្ទះសម្បែងពីសម័យមុន; ផ្ទះតាំងពិព័រណ៍មុខរបរចាក់ពុម្ភសំរិទ្ធប្រពៃណី; ទូដើមស្រូវ-ស្រូវ - អង្ករ; ទូ តែនិងការលេង Bat Nha ។

លោក ង្វៀន ដាន ហ៊ុយ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ Ba Dinh ទីក្រុងហាណូយ បានឲ្យដឹងថា៖

“យើងសង្ឃឹមថា តាមរយៈគោលដៅទាំង៩នេះ អ្នកអាចមើលឃើញទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ម្ហូបអាហារ ទំនៀមទម្លាប់ និងសាសនារបស់ប្រជាជនហាណូយ។ វាក៏នឹងជួយអ្នកទេសចរឱ្យស្រមៃមើលថា តើប្រជាជនហាណូយមានលក្ខណៈបែបណា របៀបដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ របៀបធ្វើការ សិក្សា និងរបៀបដែលយើងកំពុងថែរក្សា អភិរក្ស និងលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋធានី។ យើងភ្ជាប់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រជុំវិញបឹង ជាមួយនឹងទូរថភ្លើងពីរជាន់ ហើយកន្លែងនីមួយៗក៏ជាកន្លែងដែលរក្សារឿងរ៉ាវនៃវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋធានីផងដែរ"។

នៅឆ្នាំ ២០២៦ ទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយខិតខំទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ៣៥,៨ លាននាក់ កើនឡើង ៦ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២៥ ក្នុងនោះ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួនជាង ៨ លាននាក់។ ប្រាក់ចំណូលសរុបពីទេសចរណ៍ឈានដល់ជាង ១៦០ ពាន់ពាន់លានដុង (ជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

វៀតណាមស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជានិងថៃស្ដីពីការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់

វៀតណាមស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជានិងថៃស្ដីពីការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់

វៀតណាមជឿជាក់ថា ប្រទេសទាំងពីរនឹងអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលើកឡើងក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម បន្តការចរចាដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ធម្មនុញ្ញនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (TAC) ព្រមទាំងឈរលើស្មារតីមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពអាស៊ាន ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏យូរអង្វែងរបស់ភាគីទាំងពីរនិងតំបន់ទាំងមូល។
