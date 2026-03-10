ព័ត៌មាន
ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ ប្រទេសជាច្រើនអំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់ជម្លោះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី លោក Sergey Lavrov ជឿជាក់ថា ឥឡូវនេះជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុវត្តន៍សំណើរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង ៥ នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។
នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែមីនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី លោក អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម បានចាត់ទុកថា ប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ គឺជា "ការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាគោលការណ៍ច្បាប់ និងសីលធម៌"។
ចិនបន្តអំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធាជាបន្ទាន់នៅមជ្ឈិមបូព៌ា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងជណ្ដើរ និងជម្លោះរីករាលដាល។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន លោក វ៉ាង យី នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការប្រើប្រាស់កម្លាំងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេ ហើយត្រឹមតែបង្កើនភាពតានតឹងប៉ុណ្ណោះ៕