Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ ប្រទេសជាច្រើនអំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់ជម្លោះ

ការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាបណ្តាលឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ហើយប្រទេសជាច្រើនបន្តឡើងសំឡេង និងអំពាវនាវឱ្យមានការអត់ធ្មត់ ដើម្បីជៀសវាងជម្លោះរីករាលដាលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់។

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី លោក Sergey Lavrov ជឿជាក់ថា ឥឡូវនេះជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុវត្តន៍សំណើរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង ៥ នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែមីនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី លោក អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម បានចាត់ទុកថា ប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ គឺជា "ការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាគោលការណ៍ច្បាប់ និងសីលធម៌"។

ចិនបន្តអំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធាជាបន្ទាន់នៅមជ្ឈិមបូព៌ា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងជណ្ដើរ និងជម្លោះរីករាលដាល។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន លោក វ៉ាង យី នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការប្រើប្រាស់កម្លាំងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេ ហើយត្រឹមតែបង្កើនភាពតានតឹងប៉ុណ្ណោះ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អ៊ីរ៉ង់ជ្រើសតាំងមេដឹកនាំកំពូលថ្មី

អ៊ីរ៉ង់ជ្រើសតាំងមេដឹកនាំកំពូលថ្មី

នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការជ្រើសតាំង កូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំកំពូល Ayatollah Ali Khamenei គឺលោក Ayatollah Mojtaba Khamenei ឲ្យកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំកំពូលទីបីរបស់ប្រទេសនេះ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top