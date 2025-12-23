ព័ត៌មាន
ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពឃោសនានិងវប្បធម៌ APEC ឆ្នាំ ២០២៧
APEC ឆ្នាំ២០២៧ ដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នឹងមានសកម្មភាពជាច្រើន ក្នុងនោះ មានកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៥ កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន ៨ និងសប្តាហ៍កម្រិតខ្ពស់ APEC នៅកោះ Phu Quoc។ យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោកស្រី Le Thi Thu Hang វៀតណាមធ្លាប់បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ APEC ចំនួន ២ដង នៅឆ្នាំ ២០០៦ និងឆ្នាំ ២០១៧ ដូច្នេះ វៀតណាមមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំ APEC ២០២៧ ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ៖ “ឆ្នាំ APEC ២០២៧ មិនត្រឹមតែជាកិច្ចការអន្តរជាតិដែលយើងកំពុងរៀបចំប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់យើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិ ដោយបង្កើតឱកាសជាច្រើនទៀត ក្នុងនោះ រួមទាំងឱកាសសេដ្ឋកិច្ច ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ និងបង្កើតសន្ទុះសម្រាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Phu Quoc និងខេត្ត An Giang ផងដែរ”។