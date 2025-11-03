ព័ត៌មាន
ខេត្ត Dien Bien បើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាអន្តេវាសឹកអន្តរកម្រិតចំនួន ៣ ដែលបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ
នេះគឺជាគម្រោងចំនួន ៣ ក្នុងចំណោមគម្រោងចំនួន ៩ ដែលខេត្តត្រូវបានចាត់ចែងឲ្យអនុវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ តាមគោលជំហររបស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការវិនិយោគសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតនៅក្នុងឃុំព្រំដែនចំនួន ២៤៨ នៅទូទាំងប្រទេស។ លោក Nong Quang Thang លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ Nua Ngam បានឲ្យដឹងថា៖
“នៅពេលដែលទើបមានគោលជំហរ ឃុំបានអញ្ជើញគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងមកធ្វើការ និងកំណត់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពនីមួយៗ ជ្រើសរើសទីតាំង និងចាត់ចែងឲ្យភ្នាក់ងារជំនាញធ្វើការពិនិត្យលើទំហំ និងចំនួនគ្រួសារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី។ បន្ទាប់មក ធ្វើការចលនា ឃោសនា ជាពិសេសគ្រួសារដែលមានដីត្រូវបានយកមកវិញ ហើយទទួលបានការឯកភាពខ្ពស់ ដើម្បីឲ្យគម្រោងអាចត្រូវបានអនុវត្តន៍ទាន់តាមកាលកំណត់ គឺថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៦ ហើយត្រៀមរៀបចំលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី”៕