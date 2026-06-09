ព័ត៌មាន
ក្វាងនិញ ជាទូទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់សម្រាប់ការបង្កើតទីក្រុងចំណុះមជ្ឈិម
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែមិថុនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្វាងនិញ ស្តីពីគម្រោងបង្កើតទីក្រុងក្វាងនិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្វាងនិញ ជាទូទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់សម្រាប់ការបង្កើតទីក្រុងចំណុះមជ្ឈិម ព្រមទាំងបានស្នើថា គម្រោងបង្កើតទីក្រុងត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីឋានៈ សក្តានុពល និងសេចក្តីប្រាថ្នាអភិវឌ្ឍន៍របស់មូលដ្ឋាន។ លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
“បង្កើតទីក្រុងក្វាងនិញចំណុះមជ្ឈិមជាមួយនឹងតម្រូវការខ្ពស់បំផុតគឺថា នេះពិតជាទីក្រុងប្រកបដោយគុណភាព ឋាមវន្ត ឥទ្ធិពល ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍរួមនៃតំបន់ និងប្រទេសជាតិទាំងមូល។ នៅពេលដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទីក្រុងចំណុះមជ្ឈិម ត្រូវតែធានាបាននូវគុណភាពទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាព។ ទីពីរ នីតិវិធីត្រូវតែធានាយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ ម៉ត់ចត់ មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ និងមានគុណភាពផងដែរ”។
លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានតម្រូវឲ្យខេត្តក្វាងនិញផ្តោតលើការអនុវត្តភារកិច្ចទាក់ទងនឹងផែនការមេទីក្រុងទូទៅ និងការទទួលស្គាល់តំបន់ទីក្រុងថ្នាក់ទី ១៕