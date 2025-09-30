ព័ត៌មាន
ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ត្រូវនាំមុខគេក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៧ របស់ការិយាល័យនយោបាយ
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម
អតីតអគ្គលេខាបក្ស ណុង ឌឹក មាញ់ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ អញ្ចើញថ្លែងក្នុងពិធីនេះ អគ្គលេខាបក្ស
លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ជាមួយនឹងមុខងារប្រឹក្សា
និងការច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួន ក្រសួងត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម
និងសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់ យន្តការ និងគោលនយោបាយ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការច្នៃប្រឌិត និងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។
ជាមួយនឹងមុខងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋ ក្រសួងត្រូវតែតម្រង់ទិស និងដឹកនាំការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យា
ដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដូចជា ឧស្សាហកម្ម semiconductor បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ជីវបច្ចេកវិទ្យា វត្ថុធាតុដើមថ្មី ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ
ក្នុងគោលបំណងសន្តិភាព ធានាសន្តិសុខថាមពល បម្រើការអភិវឌ្ឍបៃតង និងនិរន្តរភាព...។
ទន្ទឹមនឹងនោះ ផ្តោតលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលទំនើបប្រកបដោយសមកាលកម្មនិងសុវត្ថិភាព
ដោយចាត់ទុក នោះជាប្រព័ន្ធសសែប្រសាទ នៃអភិបាលកិច្ចជាតិនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
សង្គមឌីជីថល”។
ក្នុងឱកាសនេះ
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ទី១
ជូនចំពោះក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
និងគ្រឿងឥស្សរិយយសការពារមាតុភូមិថ្នាក់ទី១ ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ
និងបច្ចេកវិទ្យា លោក ង្វៀន មាញ់ហ៊ុង៕