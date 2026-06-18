ព័ត៌មាន
ការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ឡេ មិញហ៊ឹង ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអបអរសាទរខួបលើកទី ៣៥ នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី នៅទីក្រុងកាហ្សាន សាធារណរដ្ឋតាតាស្ថាន (សហព័ន្ធរុស្ស៊ី) នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា សភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម (VCCI) បានសហការជាមួយស្ថានទូត វៀតណាមប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សមាគមនាំចូល-នាំចេញរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Vietjet រៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យ កម្មវិធីតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគវៀតណាម-រុស្ស៊ី។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ រួមជាមួយអាជីវកម្មវៀតណាម និងរុស្ស៊ីជាង ១០០។
ចំណុចលេចធ្លោមួយនៃកម្មវិធីនេះគឺពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ ដោយមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មកពីភាគីទាំងពីរធ្វើជាសាក្សី។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើវិស័យដែលគាំទ្រសហគមន៍អាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ថាមពល និងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា (រវាង Petrovietnam និង Novatek); និងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាច្រើនស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពល វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការថែទាំសុខភាព ទេសចរណ៍ និងការវិនិយោគត្រូវបានប្រកាស។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកានេះ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Vietjet បានប្រកាសពីផែនការបើកផ្លូវហោះហើរថ្មីចំនួនបីដែលតភ្ជាប់ទីក្រុងរមណីយដ្ឋានល្បីៗបំផុតរបស់វៀតណាម គឺទីក្រុងដាណាំង និងញ៉ាត្រាង ជាមួយទីក្រុងម៉ូស្គូ និងទីក្រុងពីរគឺទីក្រុងកាហ្សាន (Kazan) និងណូវ៉ូស៊ីបៀស (Novosibirsk)។ ការពង្រីកបណ្តាញហោះហើរត្រូវបានរំពឹងថា នឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាស លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ និងសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរ៕