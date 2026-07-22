សក្តានុពលមូលដ្ឋាន
ការធ្វើមានដោយសារទិសដៅដ៏ខុសប្លែក
មានបំណងប្រាថ្នាធ្វើមានដ៏ក្លៀវក្លានៅលើដែនដីស្រុកកំណើតតែម្តង បង លឺវ យុយដុង (ជនជាតិ តៃ) នៅឃុំ វីស្វៀន (ខេត្ត ត្វៀនក្វាង) បានជ្រើសរើសទិសដៅដ៏ខុសប្លែកនៅពេលអភិវឌ្ឍគំរូចិញ្ចឹមសត្វពិសេសប្រចាំតំបន់។
ឆ្នាំ ២០១៨ បង លឺវ យុយដុង ចាប់ផ្តើមទិញកូនពូជនិងសង់ទ្រុងរោង។ ឆ្លងកាត់លំបាកលំបិនជាច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះ កសិដ្ឋានរបស់បងបានមានសត្វក្ងោក កាំប្រមា សំពោចពណ៌ លាតសំពោចវល្លិ៍និងមាន់ ហ្មុង ខ្មៅរាប់ពាន់ក្បាល ដោយមានទុនវិនិយោគប្រហែល ៧ ទៅ ៨ ពាន់លានដុង។
មិនត្រឹមតែកសាងគោលការណ៍ថែទាំសមស្របផ្តោតសំខាន់របបអាហារូបត្ថម្ភធម្មជាតិ បងថែមទាំងចងសម្ព័ន្ធផលិតកម្មជាមួយប្រជាជនមួលដ្ឋាន បង្កើតការងារធ្វើជាប្រចាំជូនចំនួន ១០ ពលករដោយមានប្រាក់ចំណូលក្នុងមនុស្សម្នាក់ពី ៧ ទៅ ១០ លានដុងក្នុងមួយខែ។ បង ហា្វង វ៉ាន់ស៊ិញ អ្នកចូលរួមគំរូជាមួយបង ដុង ឱ្យដឹងថា៖ "បានបង ដុង ឧបត្ថម្ភ បានជាខ្ញុំស្ងប់ចិត្តណាស់។ មាន់ចិញ្ចឹមតាមទិសដៅធម្មជាតិបានជាងាយថែទាំ ច្រកចេញក៏កាន់តែស្ថិរភាពថែមទៀត"។
ផ្តើមពីគំរូដំបូងតិចតួច បង លឺវ យុយដុង បានកសាងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វពិសេសប្រចាំតំបន់ជោគជ័យ ផ្តល់ប្រាក់ចំណូលពី ២ ដល់ ៣ ពាន់លានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ ស្របពេលនោះដែររួមចំណែកសាយភាយរបៀបធ្វើមានដល់ប្រជាជនជាច្រើនក្នុងតំបន់៕