Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

សក្តានុពលមូលដ្ឋាន

ការធ្វើមានដោយសារទិសដៅដ៏ខុសប្លែក

មានបំណងប្រាថ្នាធ្វើមានដ៏ក្លៀវក្លានៅលើដែនដីស្រុកកំណើតតែម្តង បង លឺវ យុយដុង (ជនជាតិ តៃ) នៅឃុំ វីស្វៀន (ខេត្ត ត្វៀនក្វាង) បានជ្រើសរើសទិសដៅដ៏ខុសប្លែកនៅពេលអភិវឌ្ឍគំរូចិញ្ចឹមសត្វពិសេសប្រចាំតំបន់។
បង លឺវ យុយដុង ថែទាំហ្វូងក្ងោកលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម មានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។
ប្រព័ន្ធទ្រុងរោងកាំប្រមាចិញ្ចឹមដាក់ទ្រុងត្រូវបានបង លឺវ យុយដុង រៀបចំដំឡើងមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រងាយស្រួលនៅពេលថែទាំនិងអនាម័យ។
ផ្តើមពីគំរូដំបូងតិចតួច បង លឺវ យុយដុង បានកសាងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វជោគជ័យពីមួយជំហានទៅមួយជំហានផ្តល់ប្រាក់ចំណូលពី ២ ដល់ ៣ ពាន់លានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ។
បង លឺវ យុយដុង ពិនិត្យ តាមដានកូនកាំប្រមាទើបនឹងកើតដើម្បីកែសម្រួលរបៀបថែទាំសមស្រប។
ហ្វូងសត្វក្ងោកតម្លៃខ្ពស់របស់បង ដុង។

ឆ្នាំ ២០១៨ បង លឺវ យុយដុង ចាប់ផ្តើមទិញកូនពូជនិងសង់ទ្រុងរោង។ ឆ្លងកាត់លំបាកលំបិនជាច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះ កសិដ្ឋានរបស់បងបានមានសត្វក្ងោក កាំប្រមា សំពោចពណ៌ លាតសំពោចវល្លិ៍និងមាន់ ហ្មុង ខ្មៅរាប់ពាន់ក្បាល ដោយមានទុនវិនិយោគប្រហែល ៧ ទៅ ៨ ពាន់លានដុង។

មិនត្រឹមតែកសាងគោលការណ៍ថែទាំសមស្របផ្តោតសំខាន់របបអាហារូបត្ថម្ភធម្មជាតិ បងថែមទាំងចងសម្ព័ន្ធផលិតកម្មជាមួយប្រជាជនមួលដ្ឋាន បង្កើតការងារធ្វើជាប្រចាំជូនចំនួន ១០ ពលករដោយមានប្រាក់ចំណូលក្នុងមនុស្សម្នាក់ពី ៧ ទៅ ១០ លានដុងក្នុងមួយខែ។ បង ហា្វង វ៉ាន់ស៊ិញ អ្នកចូលរួមគំរូជាមួយបង ដុង ឱ្យដឹងថា៖ "បានបង ដុង ឧបត្ថម្ភ បានជាខ្ញុំស្ងប់ចិត្តណាស់។ មាន់ចិញ្ចឹមតាមទិសដៅធម្មជាតិបានជាងាយថែទាំ ច្រកចេញក៏កាន់តែស្ថិរភាពថែមទៀត"។

ផ្តើមពីគំរូដំបូងតិចតួច បង លឺវ យុយដុង បានកសាងកសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមសត្វពិសេសប្រចាំតំបន់​ជោគជ័យ ផ្តល់ប្រាក់ចំណូលពី ២ ដល់ ៣ ពាន់លានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ ស្របពេលនោះដែររួមចំណែកសាយភាយរបៀបធ្វើមានដល់ប្រជាជនជាច្រើនក្នុងតំបន់៕

តាម កាសែតព័ត៌មាននិងជនជាតិ

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាកសិផលផ្តើមពីគំរូសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាព

ការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាកសិផលផ្តើមពីគំរូសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាព

ដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតកម្មកសិកម្មនិងកែលម្អជីវភាពប្រជាជន ខេត្ត ឡាយចូវ កំពុងសកម្មជំរុញខ្លាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលិតកម្មកសិកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ 
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top