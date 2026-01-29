ទស្សនាកេរដំណែលប្រវតិ្តសាស្ត្រប៉ាក់បូ (Pac Bo) រំលឹកនឹកដល់លោកអ៊ំ ហូ (Ho)
ប៉ាក់បូ (Pac Bo) (ខេត្ត កៅបាង (Cao Bang)) ជាដែនដីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ ដែលតភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងសកម្មភាពបដិវត្តន៍របស់លោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកទើបវិលត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមវិញ ដើម្បីដឹកនាំបដិវត្តន៍។ នៅទីនេះ ភ្នំ ព្រៃឈើ ភូមិ និងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនានា ដិតជាប់នឹងរូបភាព ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់លោកអ៊ំហូ (Ho) (ជាឈ្មោះជិតស្និទ្ធ ដែលប្រជាជនវៀតណាមតែងតែហៅលោកប្រធានហូជីមិញ) ដ៏ជាទីគោរពស្រឡាញ់ ដែលជាបិតានៃប្រជាជាតិវៀតណាម។ ទៅទស្សនាកេរដំណែលប្រវតិ្តសាស្ត្រប៉ាក់បូ (Pac Bo) យើងមានអារម្មណ៍ថា យើងបានមើលឃើញរូបភាពរបស់លោកប្រធានាហូជីមិញ ដានជើងរបស់លោកបានបន្សល់ទុកជារៀងរហូតនៅកន្លែងនេះ។
នៅក្នុងអាកាសធាតុនិទាឃរដូវដ៏ត្រជាក់ ឆ្លងកាត់ផ្លូវភ្នំដ៏កោងនៃខ្សែផ្លូវ ថៃង្វៀន - កៅបាង (Thai Nguyen - Cao Bang) យើងបានមកដល់ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) ស្ថិតនៅកណ្តាលផ្កាអាព្រីខត និងផ្កាព្រូន ដែលកំពុងរីកស្រុះស្គាយ។ នៅទីនេះ ទេសភាពនៃភ្នំ និងព្រៃឈើ បណ្តាភូមិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ និងរ៉ូម៉ាទិក ដែលស្ថិតនៅជើងភ្នំ បានរំលឹកដល់រូបភាពរបស់វៀតបាក់ (Viet Bac) ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមតស៊ូ។
ក្នុងនិទាឃរដូវមកដល់ យើងខ្ញុំបានឈរក្នុងកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្រោមពណ៌សនៃផ្កាអាព្រីខត និងផ្កាព្រូន ឈរនៅពីមុខកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាក់បូ (Pac Bo) យើងនឹកដល់កំណាព្យរបស់កវី តូហ៊ឹវ (To Huu) ដែលកត់ត្រាពេលវេលានៃការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានហូជីមិញ ទៅកាន់មាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់ បន្ទាប់ពីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិ។
ដើរលើផ្លូវ ដែលនាំទៅដល់ផ្ទះតាំងពិព័រណ៍នៃកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសជាតិប៉ាក់បូ (Pac Bo) យើងបានឮអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៤១ នៅពេលដែលលោកប្រធាន ហូជីមិញ បានវិលត្រឡប់មកវៀតណាមវិញ ដើម្បីដឹកនាំបដិវត្តន៍វៀតណាម។ បង្គោលព្រំដែនលេខ ១០៨ នៃខ្សែព្រំដែនវៀតណាម-ចិន ក្នុងឃុំទ្រឿងហា (Truong Ha) ស្រុកហាក្វាង (Ha Quang) ខេត្តកៅបាង (Cao Bang) គឺជាកន្លែងដែលលោកបានត្រឡាប់មកមាតុភូមិវិញដំបូងគេ បន្ទាប់ពីដំណើរ ៣០ ឆ្នាំ ដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រទេស និងប្រជាជនវៀតណាម។
វាពិតជារំជួលចិត្តណាស់ ដែលបានឮរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់បង្គោលព្រំដែនលេខ ១០៨ ជាកន្លែងដែលគាត់បានរើសដីមួយក្តាប់តូចហើយថើបវា ដូចជាកូនប្រុសម្នាក់ ដែលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់វិញ។
ពេលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញ លោកអ៊ំហូ (Ho) បានជ្រើសរើស ប៉ាក់បូ (Pac Bo) ជាមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ និងដឹកនាំការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំង។ យោងតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រុក ប៉ាក់បូ (Pac Bo) មានភូមិសាស្ត្រភ្នំនិងព្រៃយ៉ាងលំបាក មានភ្នំខ្ពស់ ស្ទឹងជ្រៅ តាមភាសាជនជាតិ នុង (Nung) ហៅថា កុកប (Coc Bo) (មានន័យថា ក្បាលទឹក)។ ទីនេះមានរូងភ្នំ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) ជ្រៅនិងធំទូលាយ។ លោកប្រធានហូជីមិញ បានយកឈ្មោះថា យ៉ាធូ (Gia Thu) ហើយជ្រើសរើសទីតាំងនេះសម្រាប់ស្នាក់នៅ និងធ្វើការងារ។
ឈរនៅចំពោះមុខរូងភ្នំ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) យើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើប និងស្ងើចសរសើរចំពោះភាពសាមញ្ញ ប៉ុន្តែអស្ចារ្យរបស់លោកប្រធាន ហូជីមិញ ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកដឹកនាំបដិវត្តន៍ នៅតំបន់ភ្នំព្រៃ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) ។ រូងភ្នំដ៏ជ្រៅ និងដើមឈើដុះយ៉ាងក្រាស់បានគ្របដណ្តប់ និងការពារលោកអ៊ំហូ (Ho) ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនៃសង្គ្រាមតស៊ូដ៏លំបាក។ ទោះបីជាមានការខ្វះខាតខាងសម្ភារៈ ប៉ុន្តែស្មារតីរបស់លោកអ៊ំហូតែងតែមានសុទិដ្ឋិនិយម និងជឿជាក់ជានិច្ចលើអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនៃបដិវត្តន៍។
ក្នុងតំបន់ភ្នំ និងព្រៃឈើ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) លោកអ៊ំហូ (Ho) បានដឹកនាំ និងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសម្រាប់មាគ៌ាបដិវត្តន៍របស់ប្រជាជាតិ។ ក្នុងនោះ មានការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកអ៊ំហូ (Ho) ចំពោះបដិវត្តន៍វៀតណាម ដែលគឺសេចក្តីណែនាំអំពី ការបង្កើតក្រុមឃោសនារំដោះវៀតណាម ដែលលោកបានផ្ញើទៅកាន់សមមិត្ត វ៉ ង្វៀនយ៉ាប (Vo Nguyen Giap)។
នៅថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤៤ នៅព្រៃ សាមកាវ (Sam Cao) (ព្រៃ ត្រឹន ហ៊ឹងដាវ (Tran Hung Dao) ស្រុក ង្វៀនប៊ិញ (Nguyen Binh) ក្រុមឃោសនារំដោះវៀតណាម ត្រូវបានបង្កើតឡើង រួមមានយុទ្ធជន ៣៤ រូប ក្រោមការបញ្ជារបស់សមមិត្ត វ៉ ង្វៀនយ៉ាប (Vo Nguyen Giap)។ នៅក្បែរតុថ្មដ៏សាមញ្ញ ក្បែរជ្រោះ លេនីន (Le Nin) ដែលមានទឹកថ្លាឈ្វេង ក្រោមភ្នំ កាកម៉ាក (Cac Mac) ដ៏ខ្ពស់ត្រដែត លោកអ៊ំហូ (Ho) បានចំណាយពេលវេលា ដើម្បីបកប្រែសៀវភៅ "ប្រវត្តិបក្សកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ី" ទៅជាភាសាវៀតណាម ដើម្បីធ្វើជាឯកសារហ្វឹកហ្វឺនបក្ខជន។
ផ្ទះតាំងពិព័រណ៍នៃកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសជាតិ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) ក្នុងឃុំ ទ្រឿងហា (Truong Ha) ស្រុក ហាក្វាង ( Ha Quang) ត្រូវបានសាងសង់នៅលើដីធំទូលាយរាបស្មើមួយដែលមានដំបូលក្បឿងពណ៌ក្រហមភ្លឺ ខាងក្រោយផ្ទះនេះមានភ្នំខ្ពស់ៗ ដើមឈើពណ៌បៃតងខៀវស្រងាត់។ ផ្ទះតាំងពិព័រណ៍នេះ រក្សារូបភាព និងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃ អំពីលោកប្រធានហូជីមិញ និងព្រឹត្តិការណ៍បដិវត្តន៍ នៅដើមសម័យកាលបន្ទាប់ពីលោកអ៊ំ ហូ (Ho) បានវិលត្រឡប់មកវៀតណាមវិញដើម្បីដឹកនាំបដិវត្តន៍។
ពីរូងភ្នំ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) តាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការណែនាំរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ យើងបានទៅទស្សនាកន្លែង ដែលទាក់ទងនឹងលោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្នាក់នៅ តំបន់ ហាក្វាង (Ha Quang) (ខេត្ត កៅបាង (Cao Bang)) ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ បន្ទាប់ពីលោកអ៊ុំហូ (Ho) បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមវិញ។
កន្លែងភាគច្រើនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសម្រស់ធម្មជាតិ តំបន់ភ្នំព្រៃ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) ដូចជារូងភ្នំ លូងឡាន (Lung Lan) ជាកន្លែង ដែលលោកប្រធានហូជីមិញស្នាក់នៅ និងធ្វើការ នា ប្រហែលចុងខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៤១; រូងភ្នំ ងឿមវ៉ាយ (Nguom Vai); និងខ្ទម ខួយណាំ (Khuoi Nam) ជាកន្លែង ដែលលោកប្រធានហូជីមិញ ស្នាក់នៅ ក្នុងរយៈពេលវេលាយូរបំផុត។ ខ្ទមនេះ ដែលសាងសង់ឡើង តាមរចនាបថផ្ទះឈើខ្ពស់ពីដី មានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រ សុវត្ថិភាព និងសម្ងាត់។ ក្រៅពីរូងភ្នំ ស្ល៊ីដៀង (Sli Đieng) និង រូងភ្នំ យៀមទៀវ (Diem Tieu) ផ្ទះរបស់លោក លី ក្វឹកស៊ូង (Ly Quoc Sung) ជាកន្លែងដែលលោកអ៊ុំហូ (Ho) ប្រធាន ហូ (Ho) រស់នៅ នៅពេល ដែលលោកបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមវិញ គ្រាដំបូង។
ជ្រោះលេនីន (Le Nin) ជាកន្លែងដែលលោកអ៊ំហូ (Ho) បានស្ទូចត្រី នៅពេលលោកនៅប៉ាក់បូ (Pac Bo)។ ទេសភាពនៅទីនេះគឺធម្មជាតិ និងរ៉ូមែនទិក ជាមួយនឹងទឹកពណ៌ខៀវថ្លា ដែលហូរចេញពីប្រភពទឹកក្នុងភ្នំជ្រៅៗ កំពូលភ្នំ កាកម៉ាក (Cac Mac) ដែលមានស្រមោលឆ្លុះបញ្ចាំងលើផ្ទៃទឹក។ នៅពីលើច្រាំងថ្ម ដើមឈើបៃតងខៀវស្រងាត់ មានមែកឈើទម្លាក់ចុះលើផ្ទៃទឹក ធ្វើឱ្យលំហទាំងមូលពោរពេញទៅដោយពណ៌បៃតងនៃព្រៃភ្នំ។
ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការ និងដាំនាំបដិវត្តន៍នៅ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) លោកអ៊ំហូ (Ho) បានដាក់ឈ្មោះជ្រោះនេះថា លេនីន (Le Nin) និងភ្នំនេះថា ភ្នំកាកម៉ាក (Cac Mac)។ នៅមាត់ជ្រោះនោះ លោកបានជ្រើសរើសផ្ទាំងថ្មរាបស្មើធ្វើជាតុថ្ម សម្រាប់កត់ត្រាឯកសារ។ សំឡេងទឹកហូរចេញពីព្រៃឈើធម្មជាតិ ប្រៀបដូចជាការបន្លឺឡើងនូវសូរសៀងបដិវត្តន៍ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកាងើបឈរឡើង។ ជ្រោះ ខួយណាំ (Khuoi Nam) ហូរជុំវិញភូមិឋានដ៏សុខសាន្ត។
លោកគ្រូ នុង តួនទ្រុង (Nong Tuan Trung) គ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ ថុងណុង (Thong Nong) (ខេត្ត កៅបាង (Cao Bang) បានចែករំលែកថា៖ "កេដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) គឺជាកន្លែងរក្សានូវរូបភាពដ៏ពិសិដ្ឋ របស់លោកប្រធានហូជីមិញជាទីគោរពស្រឡាញ់ និងជាអាសយដ្ឋានក្រហម សម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយ ស្វែងយល់នូវដំណើរត្រឡប់ទៅកាន៍បដិវត្តន៍ប្រជាជាតិ"។
ការត្រឡប់ទៅ កេដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ ប៉ាក់បូ (Pac Bo) គឺ ប្រភពដើមនៃបដិវត្តន៍ រាល់រូងភ្នំ រាល់ជ្រោះ រាល់ព្រៃឈើ និងរាល់ផ្ទះសម្បែង សុទ្ធតែដិតជាប់នូវរូបភាពលោកប្រធាន ហូជីមិញ។ ព្រៃភ្នំពីអតីតកាលបានបន្លឺនូវទំនុកច្រៀងសរសើរចំពោះគុណូបការៈដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ ចំពោះបដិវត្តន៍វៀតណាម។ ជីវភាពនៅទីនេះកាន់តែធូរធារ មានការផ្លាស់ប្តូរ និងរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ទេសភាពដ៏សាមញ្ញនៃប៉ាក់បូ (Pac Bo) តែងតែដាស់តឿនក្នុងចិត្តប្រជាជននូវរូបភាពនៃបិតាជាទីគោរពរបស់ប្រជាជាតិ៕
