ក្រុមហ៊ុន Vinamilk និងដំណើរអភិវឌ្ឍម៉ាកយីហោជាតិនៃឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោប្រកបដោយនិរន្តរភាព

24/08/2023

គណៈប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Vinamilk មានវត្តមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ "ឈុត​កំណត់អត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោថ្មីរបស់ Vinamilk" សម្រាប់បុគ្គលិក បាន​រៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីចែករំលែកអំពីផែនការណ៍អនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន។ រូបថត៖ ឯកសារ Vinamilk

ឆ្លងកាត់រយៈពេលជិត ៥០ ឆ្នាំនៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនភាគហ៊ុនទឹកដោះគោវៀតណាម (Vinamilk) បច្ចុប្បន្នគឺជាសហគ្រាសទឹកដោះគោឈានមុខគេនៅវៀតណាម។ Vinamilk មិនត្រឹមតែរក្សាម៉ាកយីហោជាតិ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានបង្កើតទីតាំងដ៏មោទនភាពមួយនៅលើផែនទីនៃឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោពិភពលោកទៀតផង។ អាជីវកម្មនេះបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងចំណោម​ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកដោះគោធំជាងគេទាំង ៤០ នៅលើពិភពលោកអំពី​ប្រាក់​ចំណូល(យោងទៅតាម Plimsoll របស់ចក្រភពអង់គ្លេស) ហើយត្រូវបានអង្គការ Brand Financeវាយតម្លៃដោយថាជាម៉ាកទឹកដោះគោដ៏មានតម្លៃលេខ ៦ នៅលើពិភពលោក និងសក្តានុពលល្អបំផុត ដោយតម្លៃម៉ាកយីហោ ២,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។



ការកសាងសមត្ថភាពស្នូលឆ្ពោះទៅគោលដៅនៃនិរន្តរភាព



បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៦ ពីសហគ្រាសទឹកដោះគោជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមដ៏តូចល្មម ជិតស្មើនឹង “សូន្យ” Vinamilk បានខិតខំ ដើម្បី​ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់ ហើយក្លាយជាម៉ាកផលិតផលទឹកដោះគោជាតិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់វ័យ។





បច្ចុប្បន្ននេះសហគ្រាបានគ្រប់គ្រងជាង ៥០ អង្គភាពទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស រួមទាំងកសិដ្ឋានចំនួន ១៥ និងរោងចក្រចំនួន ១៧ ក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន ១៣ ក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា និងតភ្ជាប់​ក្នុង​និងក្រៅប្រទេស។ ជាពិសេសនៅប្រទេសវៀតណាម ប្រព័ន្ធរោងចក្រ និងកសិដ្ឋានរបស់ Vinamilk អាចចាត់ទុកថា មានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៃឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោ។



កសិដ្ឋានរបស់ Vinamilk សុទ្ធតែបានវិនិយោគ និងសាងសង់​ដោយ​ជិត​ស្និទ្ធនឹងបរិស្ថាន ត្រូវបានវិនិយោគនិងសាងសង់តាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ក្នុងចំណោមនោះ លេចធ្លោកគឺកសិដ្ឋានអេកូ Vinamilk (Green Farm) នៅខេត្ត​ តីនីញ (Tay Ninh) ខេត្ត ក្វាង​ង៉ាយ (Quang Ngai) ខេត្ត​ ថាញ​ហ័រ (Thanh Hoa) និងកសិដ្ឋានសរីរាង្គស្តង់ដារអឺរ៉ុបដំបូងគេនៃប្រទេសវៀតណាមនៅទីក្រុង ដាឡាត (Da Lat)...។ ហើយថ្មីៗ នេះ Vinamilk គឺជាសហគ្រាសដំបូងគេ ដែលមាន​ទាំងកសិដ្ឋាន និងរោងចក្របន្សាបកាបូន ដែល​ឆ្លើយតបនឹងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ​PAS២០៦០​:​២០១៤។

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការផលិតកម្ម រោងចក្ររបស់ Vinamilk ត្រូវបានសាងសង់យ៉ាងទំនើប អនុវត្ត​បច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មដ៏ទំនើបនិងឆ្លើយតបនឹងស្តង់ដារគុណភាពនៃពិភពលោកដូចជា FDA Organic EU HACCP Halal។ គួរកត់សម្គាល់គឺរោងចក្រទឹកដោះគោវៀតណាម (រោងចក្រ Mega Factory) គឺជារោងចក្រទំនើបបំផុតនៅប្រទេសវៀតណាម និងក្នុងតំបន់ ដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យារួមបញ្ចូលគ្នា ស្វ័យប្រវត្តិទំនើបបំផុតក្នុងពិភពលោក ដែលមានសមត្ថភាពផលិតទឹកដោះគោ ៨០០ លានលីត្រ/ឆ្នាំ ដោយនាំមកនូវបរិមាណទឹកដោះគោរាវសរុបរបស់ Vinamilk កើន​ឡើង​ដល់ ១,៤ ពាន់ លានលីត្រក្នុងមួយឆ្នាំ។ ក្នុងរ​យៈ​​​ពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខ Vinamilk នឹងរៀបចំការបង្កើនសមត្ថភាព​ផលិតកម្មជាមួយនឹងគម្រោងធំៗ ដែល​មាន​ដើមទុន វិនិយោគសរុបរហូតដល់ ៦០០ លានដុល្លារអាមេរិក ដូចជារោងចក្រទឹកដោះគោ ហ៊ឹង​អៀន (Hung Yen) ស្ថានសួគ៍ទឹក​ដោះគោ ម៉ុក​ចូវ (Moc Chau​)...



សម្ដែងពីដំណើរឈាន​មុខ​គេក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព Vinamilk ក៏ជាសហគ្រាសទឹកដោះគោដំបូងគេ ប្រទេសវៀតណាម ដែលបានចូលរួមក្នុង Pathways to Dairy Net Zero (គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ពិភពលោកនៃឧស្សាហកម្មទឹក​ដោះគោ​អំពី Net Zero) និងជាសហគ្រាសទឹកដោះគោដំបូងគេ នៅអាស៊ី សម្របសម្រួលជាមួយអង្គការក្របខណ្ឌអភិវឌ្ឍយ៉ាងចីរភាពវិស័យទឹកដោះគោពិភពលោក (DSF) អនុវត្តកម្មវិធីវាយតម្លៃ និងកំណត់កត្តាសំខាន់ ៗ នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅ Vinamilk ជាពិសេស និងឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោវៀតណាមជាទូទៅ។

នៅឆ្នាំ ២០២៣Vinamilk បានប្រកាសពីផែនទីឆ្ពោះទៅរក Net Zero និងផែនការសកម្មភាពលម្អិត ដូចជា កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចុះ ១៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៧ កាត់បន្ថយនិងបន្សាបការបំភាយឧស្ម័ន ៥៥% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០៣៥ និងឈាន​ទៅកាន់​គោល​ដៅ ​បន្សាបការបំភាយ​ឧស្ម័នចុះដល់ ០ - Net Zero នៅឆ្នាំ ២០៥០ រួមចំណែក​ក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅសន្និសីទពិភពលោកស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ COP២៦ ។

ផលិតផលវៀតណាម គុណភាពអន្តរជាតិ



ក្នុងនាមជាសហគ្រាសដែលផលិតបណ្ដាផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីបម្រើអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនធំ ហេតុ​ដូច្នេះ ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពត្រូវបាន Vinamilk យក​ចិត្តទុក​ដាក់ និងវិនិយោគតាំងពីយូរលង់មកហើយ ​ ដោយផ្ដោតទៅលើសសរស្តម្ភសំខាន់ៗចំនួនបី៖ ធម្មជាតិ - មនុស្ស - ផលិតផល ។

តម្លៃស្នូល និងគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់សហគ្រាសផលិតគឺ “គុណភាពផលិតផល”។ ដូច្នេះហើយ Vinamilk បានសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រតជាមួយសារអាជិវកម្ម និងក្រុមអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភឈានមុខគេក្នុងពិភពលោកដូចជា Chr Hansen, DSM, Beneo, AKK... ដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលទឹកដោះគោដែលទទួល​បានស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងបរទេស។



ផលិតផលរបស់ Vinamilk ត្រូវបានគេស្គាល់កាន់តែច្រើនលើពិភពលោក តាមរយៈពានរង្វាន់ និងការវាយតម្លៃជាសកលដ៏មានកិត្យានុភាព។ ជាពិសេសនៅឆ្នាំ ២០២៣ ផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោទារក Vinamilk ទាំងអស់បានទទួលពានរង្វាន់ "Purity Award" ដែលជាពានរង្វាន់យ៉ាងល្បីល្បាញសម្រាប់ស្តង់ដារនៃភាពបរិសុទ្ធ និងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដោយពិនិត្យតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗ ជាង ៤០០ លក្ខខណ្ឌ។ ជាពិសេស ទឹកដោះគោស្រស់ Green Farm & Organic របស់ Vinamilk គឺជាផលិតផលទឹកដោះគោស្រស់ដំបូងគេលើពិភពលោក ដែលឆ្លើយតបនឹងស្តង់ដារ Clean Label Project សម្រាប់សុវត្ថិភាព ភាពបរិសុទ្ធ និងតម្លាភាព។

ផលិតផលរបស់ Vinamilk ក៏ជាផលិតផលដំបូងគេពីប្រទេសវៀតណាមដែលទទួលបានផ្កាយបីក្នុងពាន​រង្វាន់ Superior Taste Award បន្ទាប់ពីបានធ្វើ​ឲ្យគណៈកម្មការមេប្រយោគ ​រួមមាន ​អ្នកជំនាញរសជាតិអាជីពជាង ២០០ នាក់នៃវិទ្យាស្ថានរសជាតិអន្តរជាតិ (International Taste Institute – ដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសបែលហ្សិក)។ ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកដោះគោនេះក៏ទទួល​បានពានរង្វាន់ The World Dairy Innovation Awards ២០២៣ (ពានរង្វាន់ឧស្សាហកម្ម​ទឹក​ដោះ​គោពិភពលោកអំពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូថ្មី ឆ្នាំ២០២៣) ជាមួយចំណាត់​ថ្នាក់លេខមួយក្នុងបណ្ដាចំណាត់ថ្នាក់លើកដម្កើងបណ្តា​ផលិតផល​ជំនួសទឹកដោះគោ។

ចាប់តាំងពីបាននាំចេញក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ផលិតផល Vinamilk ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ឆ្លើយតប នឹងស្តង់ដារនៃទីផ្សារពិបាកៗជាច្រើន ដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា នូវែលសេឡង់ ជប៉ុន កូរ៉េ និងសិង្ហបុរី... ជាមួយនឹងចំណូលនៃការនាំចេញសរុប ៣ ពាន់លានដុល្លារ។



បញ្ជូន "ទឹកដោះគោវៀតណាម" ទៅកាន់ពិភពលោកជាមួយនឹងទីតាំង​ថ្មី



ទន្ទឹម​នឹងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារក្នុងស្រុក ក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោឈានមុខគេនៅវៀតណាមបានស្ដារយ៉ាងសកម្មនូវឱកាស ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅលើ ទីផ្សារអន្តរជាតិ តាមរយៈការវិនិយោគលើសាខានៅឯបរទេស និងការនាំចេញដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាបណ្តើរៗ ឆ្ពោះ​ទៅ​សម្រេចគោលដៅក្លាយជាក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោធំជាងគេទាំង ៣០ នៅលើពិភពលោក។

Vinamilk ណែនាំផលិតផលនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នៅទីក្រុង Guangzhou - ប្រទេសចិន។ រូបថត៖ ឯកសារ Vinamilk

ជាក់ស្តែង ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ Vinamilk បានបន្តជំរុញការវិនិយោគលើសាខានៅឯបរទេស ដូចជា Driftwood (សហរដ្ឋអាមេរិក), Lao - Jagro Development (ឡាវ), Angkormilk (កម្ពុជា) និងក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា Del Monte - Vinamilk (ហ្វីលីពីន)។ គម្រោងទាំងនេះត្រូវបានរំពឹងថា នឹងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និរន្តរភាព និងយូរអង្វែងរវាងវៀតណាមនិងប្រទេសដទៃទៀត រួមចំណែកក្នុងការនាំមកនូវភាព​ជឿនលឿនដ៏អស្ចារ្យដល់ឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោ និងការចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

គម្រោងវិនិយោគរបស់ Vinamilk សុទ្ធតែបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមាន សូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនៃពិភពលោក ដោយសារជំងឺរាតត្បាត និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះ។ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះ Lao-Jagro ជិតបញ្ចប់ការសាងសង់ ដំណាក់កាលទី ១ បាននាំចូលគោយក​ទឹកដោះជាង ១០០០ ក្បាលពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសឡាវ។ គម្រោងនេះមានដើមទុនវិនិយោគ​ប៉ាន់ស្មានរហូតដល់ ១០០ លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះគឺជាគម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង “វៀតណាម-ឡាវ-ជប៉ុន” ដែលមានសារៈសំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ និងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មក្នុងតំបន់។ ឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Vinamilk បានបន្តវិនិយោគបន្ថែមចំនួន ៤២ លានដុល្លារ សម្រាប់រោងចក្រ និងកសិដ្ឋាននៅទីនេះ បន្ទាប់ពីរោងចក្រទឹកដោះគោ Angkor Milk របស់ Vinamilk បានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ ដែលនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន។



ក្រៅពីការវិនិយោគលើសាខានៅឯបរទេស Vinamilk ក៏សកម្មក្នុងសកម្មភាពនាំចេញផងដែរ។ ក្រៅពីទីផ្សារប្រពៃណី ដូចជា មជ្ឈិមបូព៌ា Vinamilk ក៏បានជំរុញសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងទីផ្សារធំៗដូចជា ជប៉ុន កាណាដា កូរ៉េខាងត្បូង អូស្ត្រាលី ចិន... ហើយមានវត្តមាន ស្ទើរគ្រប់ប្រទេសនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍... ការនាំចេញបច្ចុប្បន្នរួមចំណែកជិត ១៥% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ Vinamilk និងបន្តកើនឡើងទាំងបរិមាណ​ផល និងតម្លៃ។

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ក្រៅពីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Vinamilk ក៏ជាតំណាងនៃឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោរបស់វៀតណាម ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទ និងវេទិកាធំៗជាច្រើននៃឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោពិភពលោក តាមរយៈនោះ ក៏បាននាំម៉ាកយីហោ Vinamilk និងរូបភាពនៃឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោរបស់វៀតណាមទៅកាន់សាធារណៈជន និងសហគមន៍ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ។



នៅឆ្នាំ ២០២៣ បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៤៧ ឆ្នាំនៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍ Vinamilk កាន់តែខិតទៅជិតគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្ត​ឈានចូលក្នុងចំណោម​ក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោធំជាងគេទាំង ៣០ នៅលើពិភពលោកទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូល និងជាពិសេសលើកកម្ពស់តម្លៃនៃម៉ាក់យីហោ Vinamilk និងម៉ាកយីហោជាតិជាទូទៅ តាមនិន្នាការជឿនលឿនបំផុតរបស់ពិភពលោក./.

ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍ Vinamilk តែងកំណត់នឹងអមដំណើរជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃមូលដ្ឋាន និងអត្ថប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ តាមរយៈកម្មវិធីជាច្រើនមនុស្សធម៌ជាច្រើនដែលមានអត្ថន័យខ្ពង់ខ្ពស់​។ ជាពិសេសគឺកម្មវិធីមូលនិធិទឹកដោះគោ “ក្រោកឈរឡើង​ខ្ពស់វៀតណាម” របស់ Vinamilk បច្ចុប្បន្ននេះបានដំណើរការអស់រយៈពេល ១៦ ឆ្នាំ ហើយកំពុងបន្តជួយកុមារដែលជួបការលំបាកជិត ១៧.០០០ នាក់ ត្រូវបាន​ពិសាទឹកដោះគោជាមួយនឹងជាង ១,៥ លានកំប៉ុងទឹកដោះគោដែលមានតម្លៃប្រហែល ១០ ពាន់លានដុង​។ រូបថត៖ គីមភឿង​ /កាសែតរូបភាពវៀតណាម

អត្ថបទ៖ ដាំងគីម​ភឿង រូបថត៖ ឡេ​មិញ ដាំងគីមភឿង និង​ឯកសាររបស់​ក្រុមហ៊ុន Vinamilk



