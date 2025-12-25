越仏間の経済・貿易・投資協力の潜在力を最大限に活用

会談でチュン大臣は、ベトナムがフランスとの多分野にわたる協力強化を常に重視していると強調しました。フランスは、EU加盟国の中で初めてベトナムと包括的な戦略的パートナーシップを結んだ国です。

チュン大臣は、両国が経済・貿易・投資分野における協力の潜在力を最大限に引き出す必要があると述べるとともに、フランスが早期にEVIPAベトナム・EU投資保護協定を批准すること、またEC欧州委員会に対し、ベトナム産水産物に対するIUU「イエローカード」の早期解除を後押しする発言力を発揮することへの期待を示しました。これにより、ベトナムとEUの協力関係が一層促進されるとしています。

これに対し、バロ大臣は、エネルギー、交通・運輸、航空宇宙などの戦略的分野で、ベトナムとの協力をさらに強化したいとの意向を表明しました。

双方はまた、二国間関係において科学技術協力を新たな柱として発展させていくことで一致しました。フランスは、バイオテクノロジー、デジタル産業、半導体、量子技術、デジタルインフラの整備など、新技術分野におけるベトナムの能力向上を支援していく方針です。

