第8回国家書籍賞の授賞式

8日夜、ハノイで第8回国家書籍賞の授賞式が行われました。国家書籍賞は、文化・スポーツ・観光省がベトナム共産党中央宣伝・大衆工作委員会、ベトナム出版協会、ベトナム国営テレビ（VTV）とともに主催しています。

第8回国家書籍賞には、全国52の出版社のうち46社が参加し、397の書籍・シリーズ、あわせて512冊が応募されました。応募作品の数は前年より増えており、第7回と比べて書籍・シリーズが25点、その数は57冊多くなりました。

審査の結果、今回は合わせて50の作品が受賞しました。内訳は、A賞2点、B賞17点、C賞23点、奨励賞5点、さらに読者に選ばれた賞が5点となっています。

A賞を受賞した『絵で見るベトナムの歴史』の著者で、教育大学出版の編集長を務めるグエン・バー・クオン准教授は次のように話しました。

「この本は、研究者にとって歴史への新しい見方を示すだけでなく、歴史を教える人や学ぶ人にとっても役立つ内容になっています。今後はこの本がさまざまな言語に翻訳され、世界の読者にも読まれることで、ベトナムの長い歴史をより多くの人に知ってもらえればと思います」

国家書籍賞は、年々その信頼性と質の高さを高めており、ベトナムの文化や人、そして国の発展に貢献する賞として位置づけられています。

(VOVWORLD)