献血功労者100人を表彰

マン国会議長 写真： Le Tuyet

式典には、全国の数百万人に上る献血ボランティアを代表する100人が参加しました。このうち、タイ国籍でフート省在住のチャレムクワン・チャイウォラシンさんは、これまでに献血と血小板成分献血を合わせて97回行っており、外国人代表として表彰されました。

今回表彰された100人は、これまでに合わせておよそ6400単位の血液と血小板を提供し、多くの患者の命を救ってきました。

式典で演説したチャン・タイン・マン国会議長は、保健当局や関係機関に対し、人道的献血に関する長期的な戦略を主体的に策定するとともに、国民の健康保護や医療水準の向上に向けた政治局決議や国会決議を着実に実施するよう求めました。

献血ボランティア運動をさらに広く社会に浸透させていくため、国会および国会関係機関は今後も医療、人道支援、献血活動に関する制度や法律の見直しと整備を進めていきます。献血者の権利を最大限に保障するとともに、人道活動が透明性と実効性を確保しながら発展できる環境を整えていきます。また、保健当局や関係機関には、人道的献血に関する長期戦略を主体的に策定し、政治局決議第72号および国会決議第261号を効果的に実施するよう求めます」

今年の表彰式は、6月14日の「世界献血者デー」を前に開催されました。

この取り組みは今年で18回目となり、「人と人を結ぶ一滴の血 命をつなぐ献血」をテーマに掲げています。

この表彰事業は、長年にわたり、自らの血液を提供することで人々の命を支えてきた模範的な献血者への感謝と顕彰の場となっているほか、献血ボランティア活動に対する党や国家、そして社会全体の関心の高さを示す機会ともなっています。

[VOVWORLD]