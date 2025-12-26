新しい国会、 初会合は2026年4月に開催予定

第15期国会第10回会議について、レ・クアン・マイン国会事務局長は、10月20日から12月11日まで40日間にわたり開かれ、予定されたすべての議題を終えたと述べました。

会議では、51本の法律、8本の法規的決議、ほかの31本の決議が可決されたほか、2021年から2026年までの任期における国家機関の活動総括や、人事案の審議・決定が行われました。

第16期国会第1回会議の準備について、レ・クアン・マイン氏は、会議は2026年4月6日午前に開幕し、2期に分けて行われる予定であると明らかにしました。第1会期は4月6日から22日まで、第2会期は5月11日から21日までで、あわせておよそ22日間の会期となる見通しです。会議では、党指導部のあいさつ、国家選挙評議会の報告、組織・人事に関する事項、立法、さらに経済・社会、国家予算、監督などの重要課題について審議する予定です。

まとめとして、ドー・バン・チエン国会常務副議長は、第16期国会第1回会議の準備は「早くから、先を見据えて」という方針で進める必要があると強調しました。そのうえで、今回の会合後、関係機関は会期や内容、運営方法について、権限ある機関に報告するとしています。(VOVWORLD)