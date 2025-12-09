国際お茶祭り2025、来場者6万人超で閉幕

実行委員会によりますと、開催期間中の各種イベントには、国内外から延べ6万人以上が訪れました。会場では、多彩で独自性のある文化体験が来場者を魅了しました。

中でも注目を集めたのは、バオロック茶畑で1111人の茶娘が一斉に奉茶を行う「ベトナム茶礼」の大規模パフォーマンスです。この光景は記録的な演出として大きな話題となりました。 さらに、1927年創業のバオロック旧茶工場が一般開放され、ベトナム茶産業100年以上の歩みをたどる特別展示も行われました。

会場には1000本の古茶樹の展示スペースや、ベトナムと中国、日本、フランス、スリランカ、中国・台湾など各国の茶文化を紹介する国際茶文化空間が設けられ、先進的な生産モデルの学びや国内生産者と国際市場を結ぶ商談の機会にもつながりました。

祭りの最後を飾ったのは、荘厳な奉茶の儀式から文化・外交・経済の交流、若い世代の創造力、国際色豊かな活気まで、茶文化の旅路を情感豊かに描き出したアートプログラムです。 ステージでは、現代的で創造性あふれる演出ながらも、伝統文化の息づかいを強く感じさせる多彩なパフォーマンスが披露され、観客に深い余韻を残しました。

