国外在留ベトナム人、旧正月テトの交流会に参加

現在、世界130以上の国と地域に約600万人のベトナム人が暮らしており、母国ベトナムにとって知識や管理経験、技術、資金、国際的なネットワークの面で、極めて貴重な力となっています。

「ホーチミン市は、2030年までを視野に、海外送金を効果的に生かすための政策を力強く進めています。同時に、制度や政策を具体化し、行政改革を進め、透明で安定し、利用しやすい投資・事業環境を整え、投資家の正当な権利と利益をしっかり守っていきます。ホーチミン市は一貫して、国外在留ベトナム人は単なる資源ではなく、発展を共に担う存在であり、長期的な戦略パートナー、そして都市の未来を共に築く仲間だと考えています」

この機に、ホーチミン市人民委員会は、国外在留ベトナム人に関する活動で顕著な成果を上げた4つの団体と6人の個人に表彰状を授与しました。

