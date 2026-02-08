ニュース
国外在留ベトナム人、旧正月テトの交流会に参加
6日夜、ホーチミン市の統一会堂で、同市の党委員会、人民評議会、人民委員会、ベトナム祖国戦線委員会の共催のもと、2026年のベトナムの伝統的旧正月テトを前に国外在留ベトナム人代表との交流会が開かれました。会場には、世界各国・地域に在留しているベトナム人およそ1000人が参加しました。
ホーチミン市人民委員会のグエン・ヴァン・ドゥオック委員長は、市の指導部を代表して新年のあいさつを述べるとともに、これまでホーチミン市の発展に寄せられてきた国外在留ベトナム人の大きな貢献に感謝の意を表しました。
現在、世界130以上の国と地域に約600万人のベトナム人が暮らしており、母国ベトナムにとって知識や管理経験、技術、資金、国際的なネットワークの面で、極めて貴重な力となっています。
ドゥオック委員長は次のように述べました。
（テープ）
「ホーチミン市は、2030年までを視野に、海外送金を効果的に生かすための政策を力強く進めています。同時に、制度や政策を具体化し、行政改革を進め、透明で安定し、利用しやすい投資・事業環境を整え、投資家の正当な権利と利益をしっかり守っていきます。ホーチミン市は一貫して、国外在留ベトナム人は単なる資源ではなく、発展を共に担う存在であり、長期的な戦略パートナー、そして都市の未来を共に築く仲間だと考えています」
この機に、ホーチミン市人民委員会は、国外在留ベトナム人に関する活動で顕著な成果を上げた4つの団体と6人の個人に表彰状を授与しました。
(VOVWORLD)