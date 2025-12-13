ベトナム 10カ国大使が信任状提出

信任状を提出したのは、ラトビア、アルバニア、ネパール、ウズベキスタン、ジブチ、ガボン、赤道ギニア、ソマリア、チャド、パラグアイの各大使です。



式典でルオン・クオン国家主席は、ベトナムが独立自主、多様化、多角化を基本とする外交路線を堅持していると強調しました。そのうえで、「ベトナムは信頼できる友人であり、パートナーであり、国際社会において積極的かつ責任ある一員である」と述べました。

また国家主席は、近年、ベトナムと南アジア、中央アジア、アフリカ、中南米、バルト海、バルカン地域の国々との関係が着実に発展していることを指摘しました。

さらに、ベトナムが各国とASEAN=東南アジア諸国連合を結ぶ架け橋となり、世界の中小規模国家に実質的な利益をもたらすことに尽力する姿勢を示しました。

ルオン・クオン国家主席は各国大使に対し、次のように語りました。

「大使の皆様、ベトナムと各国との友好のために、これからますますご活躍されることと思います。ベトナムと各国との絆が、さらに強くなるのが楽しみです。ベトナムは、大使の皆様のお話をしっかり伺い、お仕事がスムーズに進むよう、精一杯サポートさせていただきます。ベトナムでの滞在が、皆様にとって、この国の美しい風景や人々の優しさ、そして豊かな文化に触れる、素敵な思い出となることを願っています。」

