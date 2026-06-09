ベトナム・カンボジア首脳会談

8日午前、ハノイでの公式歓迎式典の後、フン首相とマネット首相は会談を行いました。

会談で両首相は、政治的信頼の基盤を一層強化し、安全保障・国防分野での緊密な協力を継続していくことで一致しました。また、いかなる敵対勢力にも自国領土を利用させ、相手国の安全保障や利益を脅かす行為を行わせないという原則を引き続き堅持することを改めて確認しました。さらに、両国経済の連結強化を進めるとともに、文化、教育、観光分野における交流の拡大でも一致しました。

会談の様子（写真：VOV）

両首相は、インフラ整備や国境・国境検問所の連結強化に関する多くの内容で合意し、ホーチミン市、モクバイ・バベット、プノンペン間の高速道路接続事業の推進、ベトナム・カンボジア間およびベトナム・ラオス・カンボジア間の航空路線拡充の検討、経済特区や越境経済区の設立に向けた研究を進めることで一致しました。また、両国間の貨物通関の円滑化を図ることでも合意しました。

地域および国際フォーラムにおける連携強化についても一致し、とりわけメコン地域協力枠組み、ASEAN、国連において緊密に協力していく方針を確認しました。さらに、ASEAN加盟国と連携し、ASEANの結束と強靱性を強化するとともに、相違点の平和的解決を促進し、ASEANの中心性を確保しながら各国との協力関係を拡大し、地域および世界の平和、安定、協力、発展に貢献していくことで一致しました。

会談後、両首相は、ベトナム文化・スポーツ・観光省とカンボジア情報省との間で締結された、2026年から2030年までの情報分野における協力計画文書の交換式に立ち会いました。

[VOVWORLD]