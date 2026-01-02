ベトナムの知恵と精神的強靭さを発揮し、新たな発展の時代へ歩む

発展のために安定を維持し、より速く、より着実に進むために、粘り強く組織を整え、完備してきたと強調しました。外交分野においては、独立・自主の路線を堅持したことが、ベトナムが平和で安定した環境を維持することに繋がり、発展のための空間をさらに広げ、国の地位をより一層高める結果となりました。

続いて、第14回共産党全国代表大会の意義について、書記長は、党の各大会はいずれも非常に重要な節目であるが、第14回大会は特に重要な意味を持つと強調しました。今は、ベトナムがさらに力強く進むために、意志と行動を統一すべき時であるとし、今回の大会における主導的な思想と戦略的ビジョンについて、3つの大きなポイントを明らかにしました。それは、「団結と信頼」、「規律と突破」、そして「人間のための、知能による発展」です。

2026年の新年に際して、ベトナム国民および国際社会に送るメッセージの中で、書記長はまず、変動の多かった数年間に同胞が互いに捧げた信頼、静かな犠牲、誠実な情愛に対し、深い感謝の意を表しました。また、すべての家庭が平穏な新年を迎え、一人ひとりが新年において自らの仕事をより良くこなし、物質的・精神的な生活が日々向上していくという、簡潔な願いを述べました。最後に、国際社会や友人の皆様に対して、書記長は、ベトナムが常に善意、信頼、協力を大切にしていることを改めて表明しました。そして、世界各国や組織、人民と共に、平和、安定、協力、そして共に発展できる環境を築いていくことを切望すると表明しました。

