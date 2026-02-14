ドンタップ省、持続可能な漁業に向けた漁船勢力の再編を推進

このプロジェクトの主な目的は、水産資源や環境への負荷が大きい漁法から、より持続可能で環境に優しい漁法へと転換を図ることです。同時に、一部の漁船を他の分野へ転換させることで、資源量に見合った適切な漁獲能力の均衡を図ります。これにより、漁業の生産性と品質の向上を目指すとともに、職種を転換した漁民の100％が安定した雇用と収入を得られるよう支援します。これは、IUU違法・無報告・無規制漁業の防止対策にも寄与する取り組みです。



また、ドンタップ省人民評議会は、漁業部門の再編と破壊的な漁獲の抑制、漁民の持続可能な生計支援を目的とした決議を採択しました。この決議に基づき、漁業の継続を希望しない漁船の解体や、職種転換に対する支援策が規定されました。



支援の対象となるのは、全長6メートル以上で同省に登録されている合法的な漁船を所有する組織および個人です。特に水産資源への被害が大きい漁具を使用しているグループが、自発的に漁船を解体し、漁業から別の職種へ転換する場合に支援が行われます。実施にあたっては、漁業管理規定およびIUU漁業防止対策の遵守が求められます。



このプロジェクトの総予算は約303億ドン（約1億8000万円）と見込まれており、実施期間は2026年1月1日から2030年12月31日までとなっています。

