チン首相　ホーチミン主席遺跡地区の67号館を訪れ

2026年の伝統的お正月テトを迎えるにあたり、14日午前、ファム・ミン・チン首相はハノイ市内のホーチミン主席府にあるホーチミン主席遺跡地区の67号館を訪れ、線香を手向けました。ホー・チ・ミン主席は、ベトナム民族に偉大な革命事業を残しただけでなく、党と国民全体に対し、高潔な道徳的資質という貴重な遺産を残しました。祖国と国民の幸福のために生涯を捧げ、献身し続けたその精神は、今なお大きな価値を持っています。

席上、チン首相は、「今後も、ホー・チ・ミン主席の思想・道徳・ライフスタイルの見習いを一層推進し、新たな段階における革命の任務の要請に応えていく」と強調しました。そして、国をより豊かで強く、繁栄し、文明的で幸福なものとし、国民の生活がますます豊かで幸せになるよう貢献していく決意を表明しました。

この機に、チン首相は、遺跡地区の職員に対し、同遺跡の収蔵品や官邸の建造物の保存・保全・管理を引き続き徹底するとともに、ホー・チ・ミン主席のかけがえのない遺産の価値を国内の同胞および国際社会の友人たちへ広く発信していくよう求めました。

(VOVWORLD)