「エンジョイ・ダナン・フェスティバル2026」が開幕

「エンジョイ・ダナン・フェスティバル2026」が23日夜、ベトナム中部ダナン市のビエンドン公園で開幕しました。このフェスティバルは、7月22日から26日まで、市内の海岸エリアや観光地で開催される文化、スポーツ、観光、エンターテインメントイベントの幕開けとなるものです。

今年のテーマは「ダナン・原点を訪ねて」です。観光客に新たな体験を提供するため、多彩なプログラムが用意されています。

ビエンドン公園では、地元グルメの魅力を紹介する「ふるさと市場・食文化広場」が設けられ、地域の文化や伝統工芸と結びついた料理を味わうことができます。

また、海岸沿いではアート空間「ダナン・シーサイド・プロムナード」のほか、幻想的な光る凧のイベント、光と音楽、地元グルメが融合した「シーサイド・ライトフェスティバル」なども開催されます。

このほか、マンタイビーチで漁師とともに夜明けの魚市場を体験するプログラムや、リンウン寺での瞑想体験、海辺でのサンライズヨガ、ソンチャ半島の散策、毎晩のステージ公演、海辺で開催されるエレクトロニック・ダンス・ミュージック・イベントなど、自然や文化、地域の暮らしに触れる多彩な催しも予定されています。

期間中、ダナン市は夏の観光ツアーや観光刺激キャンペーンも展開し、観光商品の多様化を図ります。

[VOVWORLD]