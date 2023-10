Visite du PM en Arabie saoudite, une percée dans la recherche de nouvelles opportunités de coopération

Le récent voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh en Arabie Saoudite pour assister au sommet du Conseil de coopération ASEAN-Golfe (ASEAN-CCG) et sa visite dans ce pays ont créé une avancée significative dans la recherche de nouvelles opportunités de coopération et l'élargissement de marché des biens et services vietnamiens en Arabie Saoudite et dans les pays du CCG, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet.

Le Premier ministre et prince héritier d'Arabie saoudite Mohammad ben Salmane accueille le Premier ministre Pham Minh Chinh et les chefs de délégation. Photo : VNA

En particulier, ce voyage de travail a ouvert de nouvelles opportunités de collaboration dans des domaines tels que l'investissement, le commerce, la transition énergétique, la croissance durable, la fourniture de main-d'œuvre qualifiée, l'industrie halal, les exportations de produits agro-alimentaires et le tourisme, a-t-il déclaré aux médias locaux.

Le diplomate a déclaré que le voyage, qui s'est déroulé du 18 au 20 octobre, a été un succès, atteignant et dépassant même les objectifs fixés. Il a activement mis en œuvre la politique extérieure définie lors du 13e Congrès national du Parti en mettant l'accent sur le renforcement des relations avec d'autres pays, en explorant de nouvelles directions pour élargir la coopération économique au service du développement durable et en soulignant le rôle central du Vietnam dans les forums et mécanismes multilatéraux régionaux et mondiaux.

Selon Do Hung Viet, cette visite a ouvert de nouvelles opportunités de coopération entre le Vietnam et l'Arabie saoudite, ainsi qu'avec d'autres pays membres du CCG. Le Premier ministre s'est engagé dans 20 activités diverses, obtenant des résultats concrets dans divers aspects.

La délégation vietnamienne a joué un rôle actif et significatif dans le succès intégral du tout premier sommet ASEAN-CCG, où le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours important, soulignant l'importance de ce sommet qui a ouvert la voie à de grandes attentes pour les deux parties vers la paix, la coopération et le développement mutuel.

Pour l’Arabie saoudite, cette première visite d’un haut dirigeant vietnamien dans le pays après 13 ans revêt une grande importance, ouvrant la voie à la concrétisation des opportunités de coopération entre le Vietnam, l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe. Lors de ses entretiens avec le prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite et des réunions bilatérales avec les dirigeants des pays membres du CCG, le Vietnam a démontré sa détermination de renforcer la collaboration de manière plus substantielle et plus efficace dans divers domaines.

Au cours des échanges, les pays ont apprécié le rôle et la position du Vietnam, son rôle de leader et les perspectives de développement futur de l'économie vietnamienne. Ils estiment qu'il y a encore beaucoup de place pour des travaux conjoints avec le Vietnam et que ce dernier peut attirer des investissements importants et renforcer sa coopération dans les domaines traditionnels et nouveaux tels que la transformation numérique, la transition verte, la transition énergétique et la réponse au changement climatique, entre autres.



Les pays ont également exprimé leur volonté de renforcer les échanges commerciaux avec le Vietnam, d'ouvrir les marchés aux produits agroforestiers vietnamiens et d'aider le pays à développer son industrie halal. En outre, la coopération dans le domaine de l'emploi constitue un point fort, notamment pour les travailleurs vietnamiens hautement qualifiés dans de grands projets en Arabie saoudite et dans d'autres pays du Golfe. Enfin, il est nécessaire de promouvoir la coopération dans le tourisme, d’accroître la connectivité, les échanges culturels et les interactions entre les peuples entre le Vietnam et les pays du Golfe.

Notamment, le Fonds d'investissement public de l'Arabie saoudite, doté de 620 milliards de dollars, s'est engagé à allouer davantage de ressources aux grands projets de développement d'infrastructures au Vietnam. De nombreux conglomérats saoudiens ont confirmé leur intention d'étendre leurs activités d'investissement dans ce pays d'Asie du Sud-Est dans des secteurs tels que l'acier, l'acier préfabriqué, la vente au détail, l'agriculture, l'énergie propre, ainsi que leur aspiration à étendre leurs réseaux commerciaux vers les pays de l'ASEAN via le Vietnam.

Au cours de cette visite, parallèlement à l'organisation réussie du Forum des affaires Vietnam-Arabie Saoudite, les deux parties ont signé cinq accords de coopération dans les affaires judiciaires, la diplomatie, la prévention du crime, le tourisme et la promotion commerciale. Ces documents visent à améliorer le cadre juridique et les conditions favorables à la coopération dans les temps à venir.