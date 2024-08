Viettel Marathon 2024 se déroulera au Vietnam, au Laos et au Cambodge

Le Viettel Marathon 2024 avec des courses à travers le Vietnam, le Laos et le Cambodge, aura lieu pour la première fois en novembre et décembre prochain.

L'événement devrait attirer 25 000 participants, a annoncé vendredi le 16 août à Hanoï par la Fédération d'athlétisme du Vietnam et le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel). Il est le fruit d'une collaboration entre les Fédérations d'athlétisme vietnamienne, cambodgienne et lao et le groupe Viettel.

Il promet d'offrir des expériences uniques aux participants, se déroulant dans des lieux pittoresques au Vietnam, au Laos et au Cambodge.

La course débutera à Luang Prabang, au Laos, le 3 novembre 2024, avec environ 5 000 participants. La deuxième étape se tiendra à Hanoï, au Vietnam, le 1er décembre 2024, avec environ 10 000 participants et la troisième étape se terminera à Angkor Wat, province de Siem Reap, au Cambodge, le 22 décembre 2024, avec 9 000 coureurs.

Le secrétaire général de la Fédération d'athlétisme du Vietnam a déclaré que le Viettel Marathon 2024 aiderait à promouvoir et développer le tourisme local grâce à la couverture médiatique de l'événement, à renforcer la solidarité et l'amitié entre les pays de la région. Cette course à pied de haute qualité en Asie propose quatre distances: 42 km, 21 km, 10 km et 5 km, dans trois pays avec des critères de sécurité et d'attractivité. Les prix totaliseront 150 000 dollars. -VNA/VI