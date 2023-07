Vietsovpetro propose de promouvoir le développement de nouveaux lots pétroliers et gaziers

La joint-venture gazo-pétrolier Vietnam-Russie, Vietsovpetro, vient de proposer au Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN) de promouvoir le projet d'extension de la zone d'exploitation gazo-pétrolière.

Plus précisément, Vietsovpetro a proposé aux dirigeants de PVN de promouvoir le plan de développement des lots 09-2/09, 16-1/15 et 09-2/10, de soumettre aux autorités compétentes pour approuver à Vietsovpetro l'attribution de projets de développement des mines potentiels, ainsi que d’examiner et approuver la politique d'investissement de Vietsovpetro dans de nouveaux lots.

Au cours du premier semestre de l'année, la production de pétrole de Vietsovpetro a atteint 1.523,3 milles de tonnes, dépassant 48,6 milles de tonnes par rapport au plan fixé. La production de pétrole de Vietsovpetro atteindra 1.442,8 milles de tonnes au deuxième semestre et 2.966,1 milles de tonnes en 2023, soit 70,7 milliers de tonnes de plus que prévu.

L'exploitation de gaz naturel au cours des six premiers mois de Vietsovpetro a atteint 38,3 millions de m3, dépassant 8,4 millions de m3 par rapport au plan. La production de gaz naturel devrait atteindra 32,4 millions de m3 au cours des six derniers mois de l'année et 70,7 millions de m3 pour toute l’année. –VNA/VI