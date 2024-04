Vietnam: Peine de mort contre une magnate de l’immobilier pour fraude massive

Le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné à mort la présidente du promoteur immobilier Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, jeudi 11 avril, à l’issue du procès d’une affaire de fraude massive.

La présidente du promoteur immobilier Van Thinh Phat Group, Truong My Lan et ses complices lors de leur procès. Photo : VNA

Truong My Lan a été condamné à mort pour «détournement de biens», à 20 ans de prison pour «Corruption active» en vertu de la clause 4, article 353, de la clause 4, article 364 du Code pénal de 2015, amendé en 2017, et à 20 ans de prison pour «violation des règles relatives aux opérations bancaires et autres activités relatives aux opérations bancaires». La peine résultant du cumul est la peine capitale.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire suprême, Truong My Lan a construit un vaste réseau d’environ 1.000 filiales et sociétés affiliées sous l’égide de Van Thinh Phat, confiant leur gestion à des proches. Bien qu’elle n’occupe aucun poste officiel à la Saigon Commercial Bank (SCB), elle était son principal actionnaire, contrôlant 85% à 91,5 % des actions.

Truong My Lan et ses complices ont sélectionné et nommé leurs proches à des postes clés au sein de la banque, ont formé un certain nombre d’unités de SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements à sa demande, ont créé et utilisé des milliers de sociétés fantômes».

Van Thinh Phat Group s’est entendu avec les dirigeants de nombreuses entreprises pour commettre des actes répréhensifs et a créé de faux profils de prêt pour retirer de l’argent de la banque.

Du 9 octobre 2018 au 7 octobre 2022, Truong My Lan a dirigé la création de 2.527 faux dossiers de prêts, d’une valeur totale de 1.066.000 milliards de dôngs (44,4 millions de dollars).

Au 17 octobre 2022, elle et ses complices devaient encore 677.286 milliards de dôngs de 1.284 emprunts, qui sont tous des créances irrécouvrables. Après déduction de la valeur des garanties, elle a provoqué des pertes évaluées à environ 498.000 milliards de dôngs à SCB.

Les 85 accusés restants ont été condamnés à des peines allant de trois ans d’emprisonnement avec sursis à la prison à vie. – VNA?VI