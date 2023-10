Vietnam-Lituanie: entretien entre les deux ministres des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'est entretenu le 25 octobre avec son homologue lituanien, Gabrielius Landsbergis, en visite de travail au Vietnam pour participer au Forum ministériel de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est qui a lieu les 25 et 26 octobre.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue lituanien, Gabrielius Landsbergis. Photo: VNA

Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance et souhaitait renforcer la coopération dans tous les domaines avec la Lituanie, un partenaire et ami traditionnel du Vietnam en Europe centrale et orientale.

Pour sa part, Gabrielius Landsbergis a apprécié les réalisations du développement socio-économique, le rôle de plus en plus important du Vietnam dans la région et dans le monde.

Lors de l'entretien, les deux ministres ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de maintenir le mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des AE, de se soutenir au sein des forums multilatéraux et internationaux, dont les Nations Unies, l'ASEM, l'ASEAN-UE...

Ils se sont également mis d'accord sur le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines à fort potentiel, tels que la transformation des produits agricoles afin de diversifier les chaînes d'approvisionnement des deux pays.

À cette occasion, Bui Thanh Son a demandé à la Lituanie de reconnaître les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre complète, sérieuse des recommandations de la Commission européenne (CE) en matière de développement de la pêche durable et d'inciter la CE à retirer rapidement la "carte jaune" pour les produits halieutiques du Vietnam.

Considérant le Vietnam comme l'un des marchés les plus prometteurs en Asie du Sud-Est, Gabrielius Landsbergis a proposé au pays de faciliter davantage l'entrée sur le marché vietnamien des produits agricoles lituaniens tels que la viande de bœuf, la volaille, les œufs, les engrais, etc.

Les deux ministres ont également convenu de promouvoir la coopération dans des domaines tels que les hautes technologies, les technologies de l'information, l'éducation et la formation, l'agriculture, la culture et le tourisme...

A cette occasion, les deux parties ont échangé sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, en soulignant l'importance de résoudre les conflits par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier la Charte des Nations Unies.

Ils ont également signé un accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.